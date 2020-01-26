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      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
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      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      Перепис населення та продаж телеканалу "Інтер" – підсумки програми "Голобородько"

      Голобородько 110 Читати новину українською

      Протягом тижня, що минув, відбулося багато цікавих і важливих подій. Часто зрозуміти те, що ж означає та чи інша новина – важко. Тому журналіст Антон Голобородько у програмі "Голобородько" зібрав та проаналізував топові теми, які нещодавно стались в Україні.

      Законопроєкт про дезінформацію

      Одніє з перших обговорюваних подій тижня є презентація законопроєкту про дезінформацію. Його розробили у Міністерстві культури, молоді і спорту. Закон викликав дуже палкі дискусії. 

      Більше про це – Дезінформація у ЗМІ: якими методами уряд планує боротися з фейками у медіа

      Щодо контексту цього законопроєкту, то наразі все без змін. Його і далі продовжують критикувати. А ось вже 28 січня має відбутися перша зустріч-обговорення. Де усі охочі зможуть висловити свою критику і запропонувати свої ідеї для покращення законопроєкту. 

      Законопроєкт про протидію дезінформації – що це?17 січня Мінкульт представив законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ, який діятиме тільки протягом періоду російської агресії в Україні.

      Документ передбачає покарання за поширення неправдивої інформації – від адміністративних штрафів до позбавлення волі. Зокрема, коли представляли законопроєкт, мовилося про максимально суворе покарання за фейки у вигляді ув'язнення на термін від 5 до 7 років.

      Документ також спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів держвлади та місцевого самоврядування. Автори документа пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації, який реагуватиме на заяви про дезінформацію.

      Економічний форум у Давосі

      Цей тиждень пройшов під враженнями від Економічного форуму у Давосі. Чимало українських політиків і публічних діячів відвідали захід. І про це багато говорили. Але мене зацікавила в цьому контексті позиція Коломойського. І я розбирався чому так.

      Більше про це – Група Коломойського проти Давосу: що обурило нардепа Дубінського

      Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі? Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Подія збирає вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найактуальніші питання, що стоять перед світом. Вперше п'ять найбільших світових ризиків є екологічними.

      Перепис населення

      І поки чимало урядовців літали до Швейцарії Дмитро Дубілет заявив, що він перерахував українців. Озвучена цифра стала ще одним приводом для зради. 

      Більше про це – Як у Європі: чому населення в Україні різко скоротилось

      перепис населення
      Населення України по віку / Інфографіка 24 каналу

      Продаж телеканалу "Інтер"

      Коли ми знаємо скільки нас, саме час перейти до боротьби за серця і розуми українців. Цього тижня стало відома ще одна річ. Ось-ось телеканал "Інтер" може змінити власника. Хто ж ним буде, що від цього олігархам і до чого тут президент – читайте за посилання. 

      Більше про це – Доля медіа-імперії: Хорошковський може забрати "Інтер"

      Що відомо про продаж телеканалу Інтер? В травні стало відомо, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, віцепрем'єр часів президента Януковича та ексвласник телеканалу "Інтер" Валерій Хорошковський повернувся в Україну. Програма "Схеми" зафіксувала, що він відвідував Банкову. У ЗМІ почали активно обговорювали можливу співпрацю Офісу Президента і Хорошковського. В контексті цього припустити, що бізнесмен, нібито повертає "Інтер" в інтересах Зеленського.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Голобородько Законопроект о дезинформации Медиа Перепись населения Давос 2020 Видеоблоги
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