"Константа Дубілета": як людей обдурюють фейками у соцмережі

Українські вчені винайшли "константу Дубілета". Стверджують, якщо помножити будь-яке число на 0,888, отримаємо правильну відповідь. У цьому повідомленні геніально все, а якщо українських вчених замінити на британських, взагалі буде просто готовий анекдот. Що цікаво, у це вірять люди. Про те, як голови людей забивають інформаційним шлаком – читайте далі.

Стабільно, раз на два-три дні, гортаючи стрічку новин, я в розпачі ставлю собі одне запитання: ну як можна так нахабно перекручувати факти і брехати? Деякі заяви політиків і так званих "лідерів думок" заганяють мене у глухий кут. Однак ще більше мене засмучує, коли мої друзі, освічені люди, починають всі ці нісенітниці серйозно обговорювати.

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Кожного разу я собі повторюю, що не записувався в адвокати нинішньої влади і не збираюсь їх виправдовувати. Якщо вони не можуть пояснити, що роблять – це їх проблеми. Однак деякі фейки просто вражають своєю безпардонністю та нахабністю.

"Константа Дубілета"

Почну з попередження. Персона Дмитра Дубілета не викликає особисто у мене навіть найменшого захоплення. По-перше, він – син бізнес-партнера Ігоря Коломойського. По-друге, Дубілет і сам працював на олігарха. А зараз ходять плітки, що він може стати навіть прем'єром. Однак я – журналіст, моя соціальна місія в тому, щоб розказувати правду.



Дмитро Дубілет

4 лютого 2020 року на сайті "Українського центру суспільних досліджень" з'явилась, так би мовити, "викривальна стаття". Однак автора статті немає, як і завжди у таких випадках. Ці безіменні "українські вчені" доводять, що оцінка населення України, яку нещодавно провів міністр Дубілет, – фальшива. Вони зробили такий висновок, порівнявши їх з даними Державної служби статистики.

Чому в Україні провели перепис населення?Ще з перших днів президенства Володимир Зеленський та його команда стверджували про необхідність проведення чергового перепису населення. Він є доречним, адже через війну на Сході України та затяжну економічну кризу в Україні суттєво пожвавилися міграційні процеси – як всередині держави, так і на зовні.

А знаєте, чому ці вчені взагалі вирішили робити це дослідження? Важко пояснити причину, але вирішили подивитися, наскільки статево-вікова структура населення, представлена в оцінці Дубілета, корелює із даними, що опубліковані на сайті Державної служби статистики України. Вчені, так би мовити, з'ясували, що за усіма віковими категоріями населення країни відбулися однакові кількісні зміни. Вони склали понад 11%. У такий спосіб ці горе-дослідники роблять гучний висновок, що усі вікові групи в міністерстві Дубілета просто помножили на якийсь коефіцієнт 0,888, а ніякого дослідження взагалі не проводили.

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Чому вони роблять такий висновок – навіть здогадів не маю. Однак після цього пройшло усього декілька годин, а весь фейсбук вже почав кипіти жартами про "константу Дубілета" і "число Ду". І ніхто не задає собі питання, звідки взагалі взявся цей фейк.

Як за гроші роблять фейкові дослідження

Ви коли-небудь чули про організацію "Український центр суспільних досліджень"? Я почув вперше, але пізніше дізнався, що це маловідома організація, яка за чиїсь гроші робить цілком банальні дослідження. Десь раз на пів року. До прикладу, вони розробили сайт, який дублює частину інформації з сайту ЦВК – результати виборів, або збирає статистику судових рішень. На основі даних, які й так відкриті, його автори роблять якісь сенсаційні і нікому не потрібні висновки.

І тут закралася підозра. А якщо ніякої "екстраполяції" насправді не було, а дані Держстату просто помножили на 0,888 (або 88,8)?

Так, вони невідомо чому почали досліджувати результати оцінки населення, а потім з'ясували те, що і так усім було відомо. Сам Дмитро Дубілет під час презентації оцінки населення пояснював, що в міністерстві зробили саме те, що віднайшли ці скандальні вчені.

"Ми взяли кількість пенсіонерів за даними пенсійного фонду. Потім екстраполювали ці дані через статево-вікову структуру. Соціологи називають такий графік "ялинкою", – пояснили у міністерстві.

Ось це незрозуміле слово – екстраполяція. Її, на думку наших світил науки, не було. Воно і означає, що у Дубілета за допомогою реєстрів порахували, на скільки менше пенсіонерів стало на неокупованих територіях після того, як частина їх лишилась в окупованому Донбасі. І потім цей коефіцієнт – 88,8, або ті самі 0,888, застосували до усіх інших вікових груп. А пізніше взяли чисельність кожної вікової групи і додали усі.



Населення України по віку / Інфографіка 24 каналу

Тобто так, Дубілет так і робив – помножив усі вікові групи на один коефіцієнт, адже інформація про кількість пенсіонерів найточніша в державних реєстрах. Чому ці горе-дослідники взагалі про це почали писати? Пояснення єдине: вони тупо не знають значення слова "екстраполювати". У будь-якому іншому випадку – вони просто нахабно для чогось брешуть, адже це був другий метод дослідження. Його використали тільки для того, аби переконатись, що перший і основний метод дав правильні результати.

А був ще третій метод, там взагалі просто зібрали дані з усіх наявних реєстрів. То тепер треба говорити, що взагалі ніяких досліджень не треба проводити, ми ж і так все знаємо?

Ні, не знаємо. Усі ці реєстри не повні, не точні, розділені і дуже повільно оновлюються. Тому оцінку населення і проводили трьома способами. Перший і основний – за допомогою інформації, що мають оператори мобільного зв'язку. За словами Дубілета, всі методи дали приблизно однаковий результат з різницею 2,86%. Він заявляє, що ця похибка цілком прийнятна, а отримана інформація є достатньо точною для прийняття якісних управлінських рішень.

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ідіб'ємо підсумок. Так би мовити, вчені з невідомого центру беруть заяву міністра і перекручують його слова. Починають переконувати, що перевірочний підрахунок був насправді основним. Жодного факту, який би це підтвердив, у них не має, але так звані лідери думок все одно множать зраду. Чому? Відповідь на це питання для мене таємниця. Можливо, це просто особиста неприязнь до влади. Можливо, злий умисел. Я не знаю.

Коронавірус

Провідні світові науковці зараз шукають вакцину від коронавірусу. Лише уявіть – її знайшли. І тут якийсь український псевдовчений заявляє, що ці ліки треба було одразу використовувати, щоб ніякої епідемії не було взагалі.

Ви розумієте увесь абсурд цієї логіки? Проміжкові, технічні результати дослідження видають за очевидне і доводять до абсурду. І нікого вже не цікавить, звідки взялася ця цифра і яке її значення.

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