Его дерзкие рейды на россиян обсуждала вся бригада: воспоминания о легендарном пилоте дронов –"Кота"

-

Он будто родился с пультом от дрона в руках. Делал с беспилотниками то, чего враг даже не мог представить. Был молодой, отчаянный и бесстрашный. И все это лишь малая часть слов, которыми описывают Константина Егошина с позывным "Кот" – легендарного пилота-бомбера 72 бригады имени Черных Запорожцев. На счету 23-летнего воина – сотни уничтоженных оккупантов и 4 года страшной войны.

Свой 23 день рождения Константин праздновал на позиции под Покровском. Весь день 3 июня 2025 года он принимал поздравления и одновременно продолжал уничтожать врага – метко, четко и без всякого страха. А поздно ночью вместе с товарищами сел в машину, которая должна была отвезти его на короткий отдых. К месту назначения оставалось ехать совсем немного, пока в 2 часа ночи 4 июня на одной дороге не встретились светлая молодая жизнь и отвратительный российский дрон.

В рамках проекта "Жизнь после потери" жена военного Татьяна Егошина и товарищ Николай Ворошнов рассказали 24 Каналу о службе Константина, его вклад в развитие сферы БПЛА и множество операций, в которых он участвовал. О мечтах, целях и уникальном таланте отважного воина – читайте в материале.

Выбирал именно боевую бригаду: как Константин пошел на службу в 19 лет?

Молодой парень вырос и родился в Боярке Киевской области, а учился в колледже Киевского экономического университета. В 2021-м в возрасте 19 лет вступил в ряды Вооруженных Сил. В то время его отец уже достаточно долго служил, что также повлияло на решение Константина.

Незадолго до службы парень познакомился с Татьяной. Девушка сразу запала ему в сердце, но Константину пришлось несколько месяцев проявлять настойчивость, чтобы она согласилась пойти на первое свидание.

"Он звал меня и звал (улыбается, – 24 Канал), и в конце концов я согласилась. А дальше все произошло само собой. Сначала я думала, что это как-то несерьезно, но видите как получилось...", – рассказала жена "Кота".

Глядя на Константина, нельзя было не заметить его оптимизм, доброту, настойчивый и упрямый характер. Этими чертами он и заполонил сердце девушки. Это был 2021 год, когда полномасштабная война казалась чем-то очень далеким, а счастливая молодость и настоящая любовь были так близко.

В сентябре 2021-го Костя подписал контракт. Хотел служить именно в боевой бригаде, поэтому выбрал 72 ОМБр, которая базировалась недалеко от Киева, в Белой Церкви. Она уже тогда была достаточно известной. Я понимала, что это опасно, но его решение было взвешенное. Мое слово вряд ли могло что-то изменить,

– вспомнила Татьяна.



Пара познакомилась на работе в 2021 году / Фото предоставлено 24 Каналу

Константин начал службу обычным пехотинцем, перед тем прошел курс молодого бойца. В гражданской жизни он интересовался ІТ-технологиями, а незадолго до 24 февраля 2022 года даже возвращался в Киев, чтобы закончить обучение. К сожалению, его планы прервала большая война.

"У него были непростые задачи": как "Кот" участвовал в боях за Киевскую область и Бахмут?

Уже в конце февраля 2022 года 72 бригада стояла в Киевсой области. Все вокруг обсуждали, решится ли Россия на широкомасштабное наступление. В то время Константин говорил родным, что надо делать запасы еды, думать о выезде за границу, но никто не воспринимал это серьезно. Для себя "Кот" понимал – в случае полномасштабной войны точно будет в ней участвовать.

Воспоминания о 24 февраля у Татьяны довольно размыты. Посреди ночи Константин пытался к ней дозвониться, но она этого не услышала. В последующие дни он был в сети, отписывал на сообщения, но снова смог позвонить только через несколько дней. Девушка не хотела лишний раз его беспокоить, поэтому сама не надоедала.

"Кот" служил в пехоте, поэтому у него были непростые задачи. Да и вообще вокруг происходило что-то страшное. Он не очень любил делиться тем, что пережил. Иногда отрывками вспоминал о боях в районе Бучи, или историю как они 3 дня шли все мокрые и по колено в снегу,

– добавила Татьяна.

После Киевской области бригада отправилась на восток, где шли бои за Бахмут. Воспоминаниями о тех страшных днях Константин также не делился, не хотел никого волновать. Уже после выхода оттуда позвонил Татьяне и сделал ей предложение. Впоследствии пара поженилась.

Все произошло довольно быстро, когда "Кот" смог на несколько дней приехать домой. Никакого празднования не устраивали, во время войны оно казалось абсолютно неуместным, поэтому молодые супруги отложили все торжества до более спокойных дней.

Их стая была ночным ужасом врага: как "Кот" стал пилотом БПЛА?

Долгое время Константин служил пехотинцем, успел "поесть немало земли". Как-то даже обмолвился жене, что ему страшно заходить в фейсбук, потому что там сплошные некрологи о ребятах, которых он хорошо знал. Но осенью 2022 года специфика его работы изменилась. Именно тогда в Силах обороны начали развивать отрасль беспилотных летательных аппаратов, а талант молодого воина заметил другой военный.

В то время Николай Ворошнов с позывным "Канада" получил задание от командования набрать группу способных ребят и научить их летать на дронах. Взгляд сразу упал на Константина, который был очень молодым, но очень талантливым.



Сначала "Кот" служил в пехоте 72 бригады / Фото предоставлено 24 Каналу

Затем началась их долгая ночная работа – сначала на дронах-разведчиках, а затем на ударных БПЛА. Постепенно образовалась стая Air Canada, которая стала настоящим ночным ужасом для врага.

Я часто шутил, что провел с "Котом" больше активных ночей, чем его жена. Мы работали в паре, я "посадил его на крыло", но совсем скоро "Кот" превзошел меня в профессионализме, стал лучшим пилотом,

– подчеркнул "Канада".

В это время бригада уже сдерживала наступление на Угледар. Ударная группа Air Canada работала малыми бомберами, дальше большими, а впоследствии бойцы овладели гексокоптерами. "Канада" отмечает, что вместо рук у Константина были крылья, он будто сросся с пультом от дрона. Летал при любых условиях и не боялся никаких задач.

"В плане полетов я доверял ему больше, чем себе. Наверное, больше можно ничего и не говорить... Только представьте себе – парень, который в 20 лет попал на такую войну, – умел так летать", – подчеркнул "Канада".



"Кот" был очень светлым и добрым человеком / Фото предоставлено 24 Каналу

Был элитой малой авиации 72 бригады: товарищ об уникальном стиле работы "Кота"

На момент штурмов Угледара "Кот" стал одним из самых результативных пилотов-ударников 72 бригады. Количество уничтоженных оккупантов на его счету перешло за сотню. Константин имел свой уникальный стиль боевой работы, который сразу отличился. "Канада" называет его "безумно дерзким и непредсказуемым".

Он подлетал и уничтожал врага настолько неожиданно, что мы даже не могли этого представить. Это были такие дерзкие рейды, которые обсуждала вся бригада. "Кот" заглядывал с дрона прямо во вражеские блиндажи, залетал в окна, упирался в деревья. А разведка от Кости – это было что-то феноменальное!,

– рассказал "Канада".

Если "Кота" отправляли провести разведку, то все понимали, что он рассмотрит объект до мельчайших мелочей, со всех возможных ракурсов. Он не летал на высоте, надеясь что-то увидеть, а спускался дроном туда, куда другие не решались. Так однажды Константин нашел наблюдательный пункт врага в щели Каховской ГЭС, где находилось немало оккупантов.

"Он отличался своей наглостью, которая просто не оставляла врагу шансов. Я всегда говорил, что с такими навыками, специальности, боевым опытом – его ждет большое будущее", – добавил Николай Ворошнов.



Воин пережил адские бои за Угледар / Фото предоставлено 24 Каналу

Константин настолько хорошо овладел различными видами дронов, что учил других военных. На вопрос о том, каким учителем был "Кот" – его товарищ улыбается и добавляет, что ключевой фразой его наставничества были слова: "Дай сюда, я сам сделаю". Поскольку молодой воин имел невероятный талант, поэтому мог овладеть любым дроном очень быстро и постоянно удивлялся, даже злился, если кому-то не удавалось понять все с первого раза.

Он летал на Mavic, а потом мог взять пульт от Vampire и полететь на нем. С маленького дрона без проблем пересаживался на большой. Все удивлялись, как после Mavic Константин сразу управлял FPV, где совсем другая специфика управления. Все это "Кот" делал без дополнительной подготовки и обучения.

Если у Кости что-то не получалось – это была просто катастрофа. Не дай Бог, чтобы он бросил бомбу, а она не разорвалась или попала в древесину. Я лишь успевал подумать – "бедные" россияне, потому что они не знают, что сейчас их ждет... Идеальные, эксклюзивные попадания стали для "Кота" обыденностью, он никак на них не реагировал. Но когда что-то не получалось – это надо было видеть,

– подчеркнул "Канада".

Кроме невероятного профессионализма, товарищи знали, что на "Кота" всегда можно положиться. С ним не боялись ехать ни на одну позицию, выполнять любую задачу. Воин излучал спокойствие, уверенность и невероятный оптимизм.

"Канада" вспоминает, что во время активных штурмов Угледара в 2023 году, он понимал, что может не уехать из города. Поэтому предупреждал "Кота", чтобы тот в случае опасности – спасал себя и быстро выбирался. Впрочем, в ответ всегда слышал только одно и то же: "Я тебя никогда не оставлю, потому что не смогу с этим жить".



"Кот" прошел бои в Киевской и Херсонской областях и на Востоке / Фото предоставлено 24 Каналу

Читали об очередях в Буковеле и сбрасывали пехоте один "Сникерс" на четверых: о боях за Угледар

Долгое время Константин провел на позициях пехоты, поэтому когда перевелся в подразделение БПЛА, чувствовал невероятную ответственность перед собратьями, которые до сих пор стояли на переднем крае. Военный понимал, что от его работы зависит их безопасность, поэтому очень больно переживал каждую неудачу.

С женой таких вещей не обсуждал, но своими мыслями делился с собратьями. "Канада" добавляет, что все эти "пехотные истории" поймут только военные.

Вы не забывайте, что "Кот" участвовал в освобождении Киевской области, дальше был Бахмут, Светлодарская дуга, Угледар. Скажу без преувеличения: в том, что Угледар стоял так долго – есть его большая заслуга,

– добавил Николай Ворошнов.

Во время усиленных штурмов группа Air Canada работала по 22 – 23 часа в сутки. Бойцы были безумно истощены. Бывало такое, что из-за усталости пульт от дрона просто выпадал из их рук. Но остановиться они не могли, потому что враг перебрасывал новые и новые силы. Россияне хотели любой ценой захватить город.

Мы много с ним говорили, во многом разочаровывались. Ты читаешь новости, а там: толпа в Буковеле, чеки за отдых на 60 – 80 тысяч, а сам – передаешь с дрона один "Сникерс" и пол-литра воды на четырех пехотинцев. Ну разве это можно выдержать? Думаете, в такие моменты нет разочарования?,

– поделился "Канада".



"Кот" сохранял оптимизм даже на войне / Фото предоставлено 24 Каналу

Несмотря на страшные контрасты, в которых приходилось жить, военные понимали, что не имеют другого выбора, как просто выполнять свою работу. Поэтому они отвергали обиды, непонимание, усталость и продолжали свою службу.

Но больше всего "Канаде" болит за то, что такие молодые ребята как "Кот" сегодня вынуждены проживать свои лучшие годы где-то в подвалах Донецкой области, летать над руинами уничтоженных городов и ждать возможности хоть несколько часов поспать или помыться.

Когда мы познакомились – ему было 20 лет. Это же надо на дискотеки ходить и гонять в футбол во дворе, а не сидеть в посадках... Но в 2025-м он как-то будто постарел... "Наелся" немало беды,

– добавил Николай Ворошнов.

В определенное время усталость и моральное истощение дали о себе знать. "Кот" пришел к "Канаде" и сказал, что хочет переводиться, служить в другой структуре. Товарищ поддержал такое решение. Более того, Константин планировал выполнять не менее важные задачи – нести войну на территорию врага.

К сожалению, перевод и множество этапов проверки заняли очень много времени. По страшному стечению обстоятельств финальные документы были готовы через три дня после его гибели.

Россияне надвигались непрерывно: о боях под Покровском и последней встрече с женой

После короткого восстановления в Херсонской области, 72 бригада снова вернулась на Восток. Группа Air Canada вместе с другими подразделениями держала Новопавловское направление, а их главной задачей было сдержать врага, который упорно хотел зайти в Днепропетровскую область. Ради этого Россия бросила просто невероятное количество сил.

Я часто вспоминаю эту картину. Там были посадки, по которым россияне к нам шли. Вот они идут с правой стороны: по двое, трое, один за другим. А с левой стороны уже ползут: окровавленные, без руки, ноги, тянут раненых. Такая картина была постоянно перед глазами. Мы даже шутили, что им осталось жить 500 метров, пока они не попадут в нашу зону поражения,

– вспомнил "Канада".

Тогда бойцам все-таки удалось сдержать врага, оккупанты не сломали оборону 72 бригады. Впрочем смогли обойти с другого направления и все-таки попали в Днепропетровскую область. Интенсивность боев была такой большой, что "Кот" даже перестал считать количество уничтоженных оккупантов. Всего только за период службы в подразделении БПЛА на его счету более 300 ликвидированных врагов.

Очень трудно было смотреть на все, что происходит с Покровском и жене "Кота". Она не раз приезжала туда к любимому, хорошо знала город, поэтому сегодня не может уложить в голове все, что произошло.

Со своей стороны Константин всегда ее успокаивал. Даже когда ситуация была катастрофической, говорил обо всем спокойно, делал вид, будто ничего страшного не происходит, во время разговора никогда не терял оптимизм.

Но в конце мая 2025-го, когда он приехал домой, – родные увидели перед собой совсем другого человека. От его позитива не осталось и следа. Воин был уставший и морально подавлен.

"Плохие ощущения были у меня еще с начала 2022 года, они никуда не исчезали. Но я пыталась как-то себя подбодрить. Думала, что все должно быть хорошо, поэтому когда он приехал в мае – я не почувствовала чего-то особенного", – добавила его жена.



Татьяна не раз приезжала к мужу в Донецкую область / Фото предоставлено 24 Каналу

Он погиб мгновенно: воспоминания командира о дне рождения "Кота" и возвращении с позиций

Вскоре Константин вернулся на фронт и именно на позиции 3 июня он праздновал свой 23 день рождения. Утром жена позвонила его поздравить. "Кот" рассказал, что уже давно не спит, имеет много работы. Он не мог дождаться, когда вечером его поменяют и он сможет хоть немного отдохнуть, очень хотел поспать и помыться.

"Мы созванивались еще несколько раз за день, говорили о будничных делах. Вечером Костя сказал мне ложиться спать. Я как всегда попросила его написать, когда он приедет на место. Утром, когда я проснулась, сообщения не было", – вспомнила Татьяна.

В это время командир подразделения Air Canada Николай Ворошнов переживал самые страшные минуты своей жизни. Ночь с 3 на 4 июня 2025 года он до сих пор помнит по минутам. Четко описывает, когда и в какой последовательности бойцы сели в машину и как в 02:04 его самый большой страх стал реальностью.

Это был дрон на оптоволокне... "Кот" погиб мгновенно... Еще один парень получил очень тяжелые ранения. Двое других бойцов – немного легче. Знаете, я на войне с 2015 года и у меня уже не один товарищ погиб в свой день рождения. Но я очень ругаю себя за то, что "Кот" был тогда на позиции. Сегодня у меня есть правило: ни я, ни мои ребята не стоят на боевых в свои дни рождения,

– сказал "Канада".

Он хорошо знал распорядок жены Константина. Понимал, что утром она проснется и будет ждать звонка от мужа, поэтому сообщить страшную новость нужно было быстро. Сначала "Канада" связался с родными Татьяны, также заручился помощью психолога. Вместе с ней приехал в дом "Кота".

Это был самый страшный день в моей жизни... Стоять под дверью, звонить в звонок и знать, что сейчас Таня откроет дверь и услышит ужасную правду. Тот день – это худшее, что можно пережить,

– добавил "Канада".

Жена Константина действительно с самого утра ждала сообщения мужа. Она отгоняла плохие мысли, знала, что телефон мог разрядиться, возможно, его куда-то поставили или "Кот" просто забыл написать. Поэтому сначала паники не было.

Далее девушка писала мужу, он не отвечал. После этого попыталась позвонить, а еще через 15 минут – увидела в дверях "Канаду".

Об этих худших минутах жизни Татьяна говорит мало. Она не плачет и не причитает, но ее постоянно грустные глаза и опущенный взгляд – описывают боль лучше, чем любые слова. Девушка лишь тихо добавляет, что Константин почти успел доехать до места, еще немного и на машине уже можно было включать фары…



С легендарным воином прощались на Майдане Независимости / Фото Укринформ

Каждый снаряд у врага теперь летит за него: о жизни после гибели "Кота"

В первое время после трагедии Татьяна жила по инерции. Она не хотела есть, пить, ей не помогали разговоры с родными или слова поддержки. Дни просто шли один за другим. Товарищи Кости и ее семья пытались чем-то помочь, но воспоминания обо всем очень туманны.

В какой-то момент для девушки стало открытием, что жизнь продолжается, мир не остановился, люди до сих пор ходят на работу, решают свои дела. Постепенно Татьяне также пришлось "вклинивать" себя в этот ритм.

Я не могу сказать, что стало легче. Даже если ты немного отвлечешься – мысль о том, что его больше нет, все равно ходит за тобой. А в определенные моменты она просто "накрывает"... Где-то глубоко в душе я надеюсь, что зазвонит телефон и это будет он, но здравый смысл побеждает. Я знаю, что Костя погиб и это правда,

– поделились Татьяна.

Иногда девушку мучает совесть за то, что она не живет так, как мечтал ее муж. Он всегда хотел видеть ее счастливой, улыбающейся, сам был очень добрый, общительный, не мог никого обидеть, а даже если делал кому-то замечание, то это никогда не вызывало негатива. Впрочем сейчас печаль и скорбь в жизни Татьяны побеждают.

"Он был такой хороший, такой светлый... А я была счастлива рядом с ним. Костя мог забыть, когда у нас годовщина, но никогда не забывал, какие цветы я люблю. Очень волновался за меня, хотел, чтобы я имела все, всегда была в безопасности", – добавила Татьяна.



"Кот" получил авторитет и большое уважение в бригаде / Фото предоставлено 24 Каналу

Жена Константина отмечает, что в момент горя триггером от других может стать любое слово. Поэтому нужно быть очень внимательным и осторожным, ведь никогда не знаешь, что именно сделает кому-то больно.

Я не могу сказать, что лучше вообще молчать и ничего не говорить. Быть рядом – очень важно. Но слова о том, что "время пройдет", "ты забудешь", "он сейчас в лучшем месте" – это не более, чем пустой звук,

– подчеркнула Татьяна Егошина.

В 23 года Константин не мечтал построить дом, посадить дерево. Он был так молод и верил, что когда все закончится, сможет поехать на фестиваль в Америку, хорошо отдохнет, вдоволь наиграется в компьютерные игры и попробует все меню с Mcdonalds, которое так любил.

Сегодня его любимые бургеры "Канада" приносит ему на могилу. Он признается, что подразделение до сих пор оправляется от потери товарища, а каждый сброс с дрона летит во врага как месть за "Кота". Его дело, шутки, стиль работы – никто и никогда не сотрет из памяти.

У нас есть выражение "делать по-кошачьи", есть шутки, которые мы постоянно вспоминаем. Мы вышли на другой технологический уровень и если бы "Кот" сегодня был с нами – мы бы делали врагу такой "ветер"! Несмотря на все, он до сих пор часть нашей стаи. Часть семьи,

– сказал Николай Ворошнов.

При жизни Константин Егошин успел оставить след в сердцах многих людей. О нем часто вспоминают не только операторы БПЛА. Молодого и отважного парня хорошо помнят пехотинцы, минометчики, его простоту и искренность не могут забыть командиры различных подразделений 72 бригады.

Дроны "Кота" всегда несли смерть врагу, но, к сожалению, он сам не смог с ней разминуться. Сегодня боль и несправедливость звучат в голосе каждого, кто о нем говорит, потому что жизнь 23-летнего парня точно не должна была закончиться именно так. Но где бы он сейчас ни был – дело его жизни продолжается: в каждом успешном попадании, в каждом выстреле, что приближает нас к победе.