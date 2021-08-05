Рады приветствовать в Украине, – МИД установил контакт с белорусским тренером Яковлевым

Белорусский гандбольный тренер Константин Яковлев из-за преследования вместе с семьей уехал из Беларуси в Украину. С ним уже установили контакты украинские дипломаты.

Глава Министерства иностранных дел Украины 4 августа сообщил, что контакт с тренером гандбольного клуба "Вицязь" уже установлено.

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Рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома. Заверили в готовности при необходимости оказывать необходимую помощь,

– рассказал Дмитрий Кулеба.

Константин Яковлев принимал активное участие в массовых протестах против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. За это в июне он провел 15 суток под арестом.

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