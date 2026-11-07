Россия отказалась от производства "Кинжалов": Криволап объяснил причину и оценил потери С-400

Украинские дроны стали точнее наносить удары по российским НПЗ, а Россия несет потери в системах ПВО. Константин Криволап объяснил, почему враг сделал ставку на "Искандеры" вместо "Кинжалов" и сколько С-400 уже потеряла.

Украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы стали значительно точнее, а количество попаданий на одном предприятии заметно возросло. В то же время Россия продолжает массированные удары по Украине, хотя ее ракетное производство сталкивается с ограничениями, а пусковые установки все чаще становятся целями Сил обороны.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, как новые технологии помогают украинским дронам точнее поражать российские объекты и почему борьба средств РЭБ постоянно меняется. Он также оценил реальные возможности российского ракетного производства, рассказал о причинах отказа от "Кинжалов" и потери комплексов С-300 и С-400.

Почему украинские дроны стали точнее наносить удары по НПЗ

Тактика украинских дальних ударов по России, похоже, изменилась. Если раньше после атаки на НПЗ возникало несколько очагов возгорания, то теперь их может быть более десяти, а беспилотники сосредотачиваются на одном предприятии. С чем связаны эти изменения и насколько они эффективны?

Прежде всего изменились наши возможности. Если вспомнить, как мы проводили атаки на российские объекты раньше, то главной задачей было хотя бы долететь до цели.

Россияне оказывали серьезное сопротивление, использовали противовоздушную оборону и средства радиоэлектронной борьбы. И если беспилотнику удавалось преодолеть эту защиту, оставалось надеяться, что он попадет в что-то.

Это мог быть резервуар, трубопровод или другое оборудование. Главное, чтобы возник пожар и предприятие понесло повреждения.

Но долго работать по такому принципу невозможно. Нужно не просто доставить беспилотник к объекту, а обеспечить точное поражение нужной цели.

Наши конструкторы, инженеры и военные научились решать эту задачу. Сейчас мы работаем над тем, чтобы попадания были контролируемыми.

В одних случаях для этого используются различные средства связи, а в других – технологии искусственного интеллекта, которые помогают довести дрон до заданной цели.

Например, система заранее получает фотографическое изображение объекта. Искусственный интеллект обучают распознавать его, и когда беспилотник приближается к месту атаки, он может определить нужную цель и достаточно точно поразить ее.

Эти технологии постоянно совершенствуются. Но не стоит думать, что мы однажды нашли успешное решение и теперь оно будет работать без изменений.

Россияне также адаптируются. Только что мы совершенствуем свои системы, они начинают искать способы противодействия, после чего нам снова приходится менять технику.

Хороший пример – борьба средств радиоэлектронной борьбы.

Недавно специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" сообщил о завершении испытаний своеобразного купола РЭБ над Киевом. Это не одна установка, а целый комплекс систем, работающих совместно.

Они могут блокировать видеосигнал и канал управления беспилотниками. В результате дрон, потерявший связь с оператором, продолжает двигаться по заранее заложенному алгоритму, например, по прямой.

Россияне пытаются применять подобные средства против наших дронов. Они глушат сигналы, пытаются отклонить беспилотники от маршрута и помешать точному наведению.

Поэтому эта борьба продолжается уже много месяцев с переменным успехом. Примерно каждые два-три месяца появляются новые способы наведения и противодействия, и обе стороны вынуждены постоянно совершенствовать свои системы.

Более точные удары по российским НПЗ стали результатом этой работы. Но дальнейшая эффективность будет зависеть от того, насколько быстро мы сможем адаптироваться к новым средствам защиты противника.

Сколько ракет Россия способна производить на самом деле

По данным Минобороны, в октябре Силы обороны уничтожили более 8 тысяч российских ракет и дронов, не считая атак на прифронтовые населенные пункты. В то же время оценки ГУР относительно производства ракет не всегда совпадают с количеством фактических запусков. Почему это происходит и какие возможности у России для массированных ударов?

Недавно Главное управление разведки обнародовало данные о производственных возможностях России по различным типам ракет. И цифры там действительно очень внушительные.

Если ориентироваться только на эти показатели, может сложиться впечатление, что ситуация для нас будет чрезвычайно сложной. Хотя она и без того остается тяжелой.

Но нужно понимать, кому в первую очередь адресованы такие сообщения.

Я считаю, что в значительной степени они направлены на наших партнеров в Европе и Соединенных Штатах.

Для американцев это напоминание о масштабах российской угрозы. Ведь они видят, сколько баллистических ракет потенциально может производить Россия, и в то же время понимают, насколько ограниченным остается количество перехватчиков PAC-3 MSE.

Даже если бы эти ракеты поставлялись исключительно Украине, их все равно было бы недостаточно для противодействия всем потенциальным российским запускам.

Есть и отдельный сигнал европейским партнерам. Они создали коалицию FREYJA для развития противобаллистической защиты Европы, но продвигаются в этом направлении слишком медленно.

Мы же уже сделали свою часть работы. Украина создала собственную ракету, которую еще нужно оснастить боевой частью, интегрировать с командным пунктом и соответствующими радарами.

Эту работу можно было бы проводить значительно быстрее. Если бы необходимые решения были приняты еще в сентябре, то к декабрю уже можно было бы приступить к первым проверкам совместной работы элементов системы.

Но Европа очень медленно разворачивает такие проекты. В то же время Украину атакуют ежедневно, поэтому времени на длительное ожидание нет.

Даже если американцам удастся договориться с Грецией и Испанией о передаче Украине ракет или систем PAC-2, это не решит проблему защиты от баллистических ракет. Для этого нужны соответствующие противобаллистические средства.

Теперь о цифрах ГУР. Я считаю, что они отражают производственные возможности, которых сами россияне хотели бы достичь.

Но потенциальная способность производить определенное количество ракет и реальный результат работы предприятий – не одно и то же.

Возьмем Х-101.

По данным ГУР, россияне могут производить примерно 80 таких крылатых ракет в месяц. В июле они даже запустили 87 Х-101, но это не означает, что все эти ракеты были изготовлены в течение одного месяца.

Я подсчитал количество запусков за год – с ноября прошлого года по октябрь нынешнего. Оказалось, что в среднем россияне использовали примерно 52 ракеты Х-101 в месяц.

То есть фактическое применение не достигает тех показателей, которые фигурируют в оценках потенциального производства.

Похожая ситуация и с ракетами для комплексов "Искандер-М". Россияне хотели бы производить не менее 60 таких ракет ежемесячно, но их возможности ограничиваются не только состоянием предприятий конечной сборки.

Мы постоянно наносим удары по различным звеньям российского военно-промышленного комплекса.

Это предприятия, связанные с производством взрывчатых веществ, химической продукции, синтетических каучуков, электроники и других компонентов, необходимых для изготовления ракет.

В частности, синтетические каучуки используются в производстве компонентов твердотопливных ракетных двигателей. Поэтому повреждение соответствующих предприятий может повлиять на способность россиян изготавливать новые ракеты.

Удары по таким производствам ограничивают темпы, которых Россия стремится достичь, даже если отдельные заводы окончательной сборки остаются работоспособными.

Кроме того, мы уничтожаем не только ракеты и промышленные объекты. Украинские специальные подразделения выслеживают установки, с которых россияне осуществляют пуски.

Это касается оперативно-тактических комплексов "Искандер", а также пусковых установок С-300 и С-400, которые противник использует для ударов по Украине.

У россиян есть запасы старых зенитных ракет, которые они переоборудуют для такого применения. По моим оценкам, они могут переделать примерно 50 ракет, а общий остаток пригодных для этого изделий составляет около 350.

Поэтому даже если у России есть определенные производственные возможности, это еще не означает, что она способна беспрепятственно использовать все изготовленное оружие.

Почему Россия сделала ставку на "Искандеры" вместо "Кинжалов"

Что касается производства "Искандер-М", то в апреле – мае этого года, по моим оценкам, россияне производили примерно 40–45 ракет в месяц.

Впоследствии они изменили подход и, как я полагаю, отказались от производства "Кинжалов", сосредоточив соответствующие ресурсы на "Искандерах".

Причина заключается в особенностях этих ракет и проблемах, которые возникли у россиян при их применении против Украины.

"Кинжал" и "Искандер-М" имеют много общего. Основное отличие заключается в том, что один запускается с самолета, а другой – с наземной пусковой установки.

Однако траектории их полета различаются.

"Искандер-М" летит по баллистической траектории, а в конце полета движется к цели сверху вниз.

У "Кинжала" ситуация иная. Значительную часть маршрута он проходит по более горизонтальной траектории, а затем должен изменить положение и перейти к пикированию на цель.

Именно во время этого маневра, по моей оценке, возникают проблемы с точностью наведения.

Ракете необходимо уточнить свое положение, в частности по спутниковым навигационным сигналам. И здесь начинают действовать украинские средства радиоэлектронной борьбы.

Они могут мешать точному определению координат, поэтому ракета отклоняется от запланированной цели.

Россияне долгое время пытались решить эту проблему, но, на мой взгляд, так и не смогли достичь нужного результата.

В конце концов они решили, что "Кинжал" недостаточно эффективен против украинского противодействия, а компоненты, которые использовались для его производства, целесообразнее направить на "Искандер-М".

Особенно это касается радиоэлектронного оборудования, ведь соответствующие системы этих ракет достаточно близки по своему назначению.

Благодаря такому перераспределению ресурсов Россия, по моим подсчетам, смогла увеличить производство "Искандера-М" примерно до 55–60 ракет в месяц.

Но даже наращивание производства не устраняет другой проблемы – опасности для пусковых установок.

Мы видим, что в последнее время россияне пытаются запускать баллистические ракеты с очень короткими интервалами.

Это не обязательно связано с желанием проверить скорость реакции украинской противовоздушной обороны. Прежде всего они боятся потерять собственные установки.

Во время подготовки к запуску техника некоторое время остается на позиции. Если украинские военные обнаруживают ее, то могут нанести удар еще до завершения работы.

Поэтому россияне стараются осуществить все запуски в течение пяти–десяти минут и немедленно покинуть позицию.

Например, если применяют С-300 или С-400, то могут использовать две пусковые установки, чтобы быстро выпустить примерно восемь ракет.

После этого расчеты стараются как можно быстрее отойти, ведь знают, что за ними охотятся украинские военные.

По моим наблюдениям, Силы обороны уничтожают в среднем одну-две такие пусковые установки еженедельно.

Были и случаи, когда россияне уже готовились выходить на стартовые позиции, но в итоге отказывались от запусков.

Они понимали, что в воздухе находится много украинских беспилотников, которые потенциально могут быть перенаправлены на обнаруженную установку.

Таким образом, возможности России наносить ракетные удары ограничивает не только производство боеприпасов. Противник также вынужден учитывать риск потери техники, необходимой для их применения.

Насколько критичными стали потери С-300 и С-400

Украинские военные регулярно уничтожают российские пусковые установки. Существует ли для России предел потерь, после которого ситуация может стать катастрофической?

Знаете, раньше многие считали, что большие человеческие потери заставят Россию остановиться.

Вспоминали советскую войну в Афганистане, где погибло примерно 15 тысяч военных. Затем предполагали, что 50 тысяч погибших в нынешней войне уже станут для Кремля критической цифрой.

Но Россия давно превысила эти показатели и продолжает воевать.

Путина, Генеральный штаб и российское военное руководство, похоже, не останавливают человеческие потери. Пока у них есть техника, они будут пытаться ее использовать.

Поэтому я считаю, что оценивать возможности противника нужно прежде всего по остаткам вооружения и способности его пополнять.

В начале полномасштабного вторжения у России, по моим оценкам, было примерно 1200 комплексов С-300 и чуть более 50 комплексов С-400.

Они были распределены между соответствующими полками и составляли важную часть российской системы противовоздушной обороны.

Теперь ситуация значительно изменилась.

По моим подсчетам, количество С-300 сократилось примерно до 50 комплексов. При этом Россия больше не производит эти системы, поэтому компенсировать их потери новыми образцами не может.

Что касается С-400, то их общее количество, по моим оценкам, остается примерно на прежнем уровне – около 50 комплексов.

Но здесь есть важная деталь: россияне продолжают их производить.

Ежегодно они производят примерно шесть–восемь новых С-400. Однако эти поставки в значительной степени компенсируют потери, которые система российской ПВО несет от украинских ударов.

Если подсчитать результаты за четыре–пять лет, то, по моим оценкам, мы уничтожили примерно 35–37 комплексов С-400.

И это уже очень ощутимые потери.

Особенно хорошо их последствия видны в оккупированном Крыму.

Ранее россияне размещали С-400 в районе Феодосии, в частности для прикрытия важных объектов и Крымского моста.

Но после многочисленных украинских ударов по этим системам противник начал менять подход к их размещению.

Россия уже не может беспрепятственно удерживать комплексы на позициях, где они становятся доступными для наших средств поражения.

Я также напомню о крейсере "Москва", который обеспечивал противовоздушное прикрытие западного побережья Крыма.

Его корабельная система ПВО не смогла предотвратить поражение украинскими ракетами "Нептун", после чего крейсер затонул.

Россия лишилась важного элемента защиты своих сил в Черном море. А дальнейшее уничтожение наземных зенитных комплексов еще больше затруднило прикрытие оккупированного полуострова.

Поэтому потери С-300 и С-400 имеют значение не только сами по себе.

Что меньше таких комплексов остается, тем сложнее россиянам одновременно защищать собственные объекты, прикрывать войска и использовать соответствующие пусковые установки для атак по Украине.

Пока у России достаточно техники, она будет продолжать войну. Но восстанавливать утраченные системы становится все сложнее, особенно когда Украина одновременно уничтожает и готовое вооружение, и предприятия, необходимые для его производства.

Константин Криволап об ударах по НПЗ России: смотрите видео