Орден был 2 месяца в ТЦК: жене погибшего вручили награду после текста 24 Канала и огласки

Константин Егошин с позывным "Кот" присоединился в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения в 19 лет. К сожалению, он погиб. Сразу после потери 72 механизированная бригада имени Черных Запорожцев подала Константина на награждение орденом "За мужество" III степени.

Впрочем заслуженную награду жена военного Татьяна Егошина долго не получала. Это произошло только после огласки со стороны командира и публикации материала на сайте 24 Канала.

Как развивались события до публикации статьи?

В свои 23 года Константин Егошин сделал для нашей победы очень много. Он начинал свой военный путь с пехоты, участвовал в сложных задачах, проявил себя как чрезвычайно храбрый и достойный воин. Впоследствии его талант заметили и пригласили войти в подразделение беспилотных систем, где "Кот" стал настоящей легендой.

Его гибель в ночь после дня рождения очень больно ударила по всей бригаде и собратьям, поэтому они сразу инициировали представление Константина к государственной награде – ордена "За мужество". Николай Ворошнов – командир подразделения Air Canada, из состава батальона беспилотных систем "Булава", в котором служил "Кот", – в течение почти двух месяцев постоянно мониторил сайт президента, ожидая информацию о награждении.

Я просматривал все подписанные приказы о награждении орденами "За мужество", искал его фамилию, но Егошина там не было. Я обращался в штаб нашего батальона, но мне объяснили, что бригада подала документы, но после гибели "Кота" все они в военкомате. Итак, ответ на наше представление придет именно туда,

– рассказал Николай Ворошнов с позывным "Канада".

"Хотелось кричать во вселенную": о выходе материала и посте в соцсетях

По словам "Канады", социальные сети стали для него возможностью "выпустить пар", поделиться переживаниями, обратить внимание на определенную проблему. Он говорит, что иногда о некоторых вещах просто хочется кричать, а когда ты пишешь сообщение, то будто изливаешь душу, становится легче. Так было и с материалом о "Коте".

После публикации статьи Николай Ворошнов распространил ее в своих соцсетях и обратил внимание людей на то, что через 8 месяцев после гибели "Кот" до сих пор не получил свою награду.

После публикации статьи Николай Ворошнов распространил ее в своих соцсетях и обратил внимание людей на то, что через 8 месяцев после гибели "Кот" до сих пор не получил свою награду.

"Канада" признается, что разговор с 24 Каналом и публикация материала стали для него триггером чтобы еще раз напомнить, что настоящие Герои даже посмертно не могут получить своих орденов. Поэтому он написал сообщение, в котором поднял эту проблему, но даже не надеялся на такой резонанс.

Это был мой "крик во вселенную" о том, почему такой достойный человек до сих пор не имеет награды. Я уже не знал куда обращаться, кого спрашивать, где это мониторить, поэтому прежде всего это был крик моей души – непонимание, почему так происходит,

– добавил Николай Ворошнов.

Жене все же привезли награду: как все происходило?

Уже через несколько часов после публикации жене "Кота" позвонили из военкомата и сообщили, что награда ее мужа подписана президентом еще 17 сентября 2025 года. А с начала декабря она находится в их структуре. Жена удивилась, а на вопрос, почему об этом не было сообщено – ответа не нашлось.

Все же в этом разговоре пришли к согласию, что Татьяне вручат награду позже на официальном мероприятии в Святошинской РГА. Однако на этом история не завершилась.

Примерно через 2 часа мне позвонил другой человек из этого же Святошинского военкомата. И знаете, таким тоном... будто хотел меня "построить". С таким наездом говорил, как я посмела поднимать этот "кипиш", что у него теперь проблемы из-за всего этого, а награда у них "только" с 9 или 8 декабря,

– рассказала Татьяна Егошина.

"В военкомате сказали, что они планировали награждение 13 марта, кажется, на День Добровольца. Но весь этот разговор был в таком тоне, с такой претензией ко мне, что якобы я виновата, что у него проблемы. А последняя фраза меня просто добила. Он сказал, что если мне так принципиально, то приходите завтра и забирайте свою награду. Я сказала, что я приду", – добавила Татьяна.

После этого звонка "Канада" решил, что выяснит все сам. Он разговаривал с определенными представителями военкомата и признается, что этот звонок был очень эмоциональным. Менее чем через час жене Константина позвонили снова и сказали, что приедут домой уже сегодня, чтобы вручить ей орден мужа.

"Мне вручили награду, стояли такие с наклоненными головами, и в 9 вечера ушли. В принципе, это все. Сказать, что я шокирована – это ничего не сказать. Морально меня эта история очень подбила", – подытожила Татьяна.



Награду, которую сразу после публикации сообщения, вручили жене "Кота" / Фото из фейсбука Николая Ворошнова

Жена Константина Егошина отметила, что ситуация получила свое логическое завершение благодаря "Канаде" и его резкости. Однако уверена – не у всех семей погибших есть такие люди, на которых можно положиться.

Что говорят в Святошинском ТЦК?

Сразу после огласки, 24 Канал направил официальный запрос в Святошинский районный в городе Киеве Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Мы просили прокомментировать эту ситуацию и 26 февраля получили ответ.

В документе говорилось, что оформление, передача и вручение государственных наград предусматривает определенное поэтапное взаимодействие между органами государственной власти и военным управлением. Также в структуре просили обратить внимание на то, что свое влияние имеет и режим военного положения, который действует в Украине.

Условия действия правового режима военного положения, а также объективные факторы, связанные с организационными и логистическими процессами, влияют на сроки реализации отдельных процедур, в том числе по получению, учета и дальнейшего вручения государственных наград,

– отметили в Святошинском ТЦК и СП.

Также там сообщили, что рассматривали различные варианты торжественного вручения наград семьям погибших военнослужащих. Это делалось "с учетом памятных дат и возможностей их реализации". Такой датой назвали 13 марта 2026 года – накануне Дня украинского добровольца.

Впрочем, из-за "изменения обстоятельств и необходимости выполнения процедур", вручение провели в "более ранний период". Отдельно в Святошинском районном в г. Киеве ТЦК и СП отметили, что "во время выполнения указанных мероприятий", нарушений законодательства не было.

"Погибшим не нужны ордена": почему вообще произошла огласка?

"Канада" отмечает, что наградная система в Украине, очевидно, требует изменений. Сегодня собратья и семьи наших погибших военных вынуждены не только переживать самую большую потерю, но и искать силы для борьбы за достойное чествование подвига дорогих людей.

Это для меня Константин Егошин – Герой. Чувак, который своей кровью и потом боролся за нашу победу. Вы понимаете, что он заработал этот орден своей жизнью? Но для кого-то это лишь очередная фамилия в списке, просто очередной листок,

– подчеркнул Ворошнов.

Побратим "Кота" понимает, что сегодня каждый военный – на фронте или в условном тылу – делает важную работу. Впрочем он подчеркивает, что ситуация с Константином Егошиным не должна быть нормой, а в таких чувствительных вопросах, когда дело касается павших Героев и общения с их родными, – нужен не формальный, а очень личный, индивидуальный и деликатный подход.

Но самое важное, что отмечает "Канада" – погибшим героям уже не нужны ордена. Поэтому надо делать все, чтобы наши воины получали заслуженные медали еще при жизни. Возможно, тогда они будут причиной для радости и гордости, а не очередным напоминанием о боли и потере.