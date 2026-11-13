DeepState опроверг заявления Путина о захвате Константиновки: что происходит в городе

Город Константиновка в Донецкой области остается под контролем Вооруженных Сил Украины, несмотря на заявления Владимира Путина об оккупации. Попытки Кремля объявить так называемую гуманитарную миссию являются манипуляцией с целью извлечения военной выгоды.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

Что происходит в Константиновке?

Аналитики отметили, что ситуация в городе остается чрезвычайно сложной. Российские военные пытаются проникнуть в Константиновку и сосредоточить силы для дальнейшего наступления. Украинские защитники отражают эти попытки и продолжают удерживать позиции.

В то же время противник пытается обойти населенный пункт и окружить украинскую группировку, находящуюся в городе. Силы обороны пытаются этому помешать.

Ситуация на фронте в районе Константиновки / Скриншот с карты DeepState

Путин заявил о необходимости "гуманитарной миссии" в Константиновке

Заявление аналитиков прозвучало после того, как российский диктатор Владимир Путин предложил провести в Константиновке так называемую гуманитарную миссию по примеру Олешек в Херсонской области.

Владимир Путин утверждает, что российская армия в настоящее время якобы контролирует Константиновку и якобы готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии в городе.



По его словам, российским войскам понадобится пять суток для разминирования территории вблизи Константиновки. В то же время он заявил, что украинская сторона также должна обеспечить безопасность, если считает город подконтрольным себе.

В DeepState подчеркнули, что лучшей гуманитарной миссией для Константиновки было бы прекращение российских штурмов и обстрелов, разрушающих город.

Аналитики считают, что предложение Путина является попыткой использовать ситуацию в собственных военных интересах. Поэтому соглашаться на такие инициативы, по их словам, нельзя.

Битва за Константиновку продолжается...

Как уже сообщалось на нашем сайте, в Офисе Президента Украины также подчеркнули, что Россия стремится использовать подобную инициативу исключительно для ротации и переброски дополнительных сил. По словам Литвина, россияне могут использовать гуманитарную операцию в Константиновке для переброски военных и техники, как это уже произошло во время аналогичной миссии в Олешках в Херсонской области.