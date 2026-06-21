Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что оккупанты продвинулись на флангах в районе Константиновки. И сейчас пытаются проникнуть в город.

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Что происходит в районе Константиновки?

По словам Поповича, в течение последних недель россияне пытаются проникнуть в Константиновку. Они действуют по той же тактике инфильтрации.

Они окружили город "подковой". И теперь пытаются проникнуть с разных сторон. Заходят даже не пехотные группы по несколько человек. Часто засылают по одному военному. Они заходят в разные точки города и пытаются удержаться,

– сказал Попович.

Военный обозреватель рассказал, какова сейчас ситуация на фронте: смотрите видео 24 Канала

Именно из-за этого вокруг города растёт серая зона. Она не означает, что оккупанты захватили эту территорию. Но они могут там находиться и пытаются удержаться.

Если не уничтожить этих оккупантов, то они закрепляются. Далее к ним по той же "тропинке" пытаются пройти другие оккупанты. Так они закрепляются в городе. Нечто подобное было в Покровске. Сейчас такая угроза нависла над Константиновкой,

– отметил Попович.

Какова ситуация в районе Константиновки: смотрите карту боевых действий