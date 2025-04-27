Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Важно Россияне авиабомбами убили трех человек в Константиновке и Покровском районе

Россияне продолжают террор Константиновки

В воскресенье, 27 апреля, в 10:48, оккупанты нанесли 3 авиаудара по Константиновке. В очередной раз враг сбросил на населенный пункт "ФАБ-250" с модулем УМПК.

Авиабомбы попали по частному сектору Константиновки. В результате авиаудара погибла супружеская пара 47 и 48 лет, а также 78-летний пенсионер.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 4 человека: двое 67 и 73-летних женщин и двое мужчин 77 и 83 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. Сейчас медики оказывают помощь пострадавшим.

В результате атаки поврежден 21 домовладение и легковые автомобили.

Последствия обстрелов Константиновки – больше в галерее

Стоит заметить, что враг ежедневно терроризирует прифронтовую Константиновку в Донецкой области. За прошедшие сутки россияне нанесли 9 авиаударов по городу. Как сообщили в полиции Донецкой области, в результате российского террора 26 апреля в Константиновке погибли 2 человека, еще 7 – получили ранения.

Кроме того, в результате массированных обстрелов 26 апреля разрушениям подверглись 34 гражданских объекта: 2 многоквартирных и 20 частных домов, админздание, нежилые помещения, транспортные средства.