Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Важливо Росіяни авіабомбами вбили трьох людей в Костянтинівці та Покровському районі

Росіяни продовжують терор Костянтинівки

У неділю, 27 квітня, о 10:48, окупанти нанесли 3 авіаудари по Костянтинівці. Вкотре ворог скинув на населений пункт "ФАБ-250" із модулем УМПК.

Авіабомби влучили по приватному сектору Костянтинівки. Унаслідок авіаудару загинула подружня пара 47 і 48 років, а також 78-річний пенсіонер.

Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 4 осіб: двоє 67 і 73-річних жінок й двоє чоловіків 77 і 83 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої. Стан деяких постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Нині медики надають допомогу постраждалим.

Унаслідок атаки пошкоджено 21 домоволодіння і легкові автомобілі.

Наслідки обстрілів Костянтинівки – більше у галереї

Варто зауважити, що ворог щодня тероризує прифронтову Костянтинівку на Донеччині. Протягом минулої доби росіяни завдали 9 авіаударів по місту. Як повідомили у поліції Донеччини, унаслідок російського терору 26 квітня у Костянтинівці загинуло 2 людини, ще 7 – отримали поранення.

Крім того, внаслідок масованих обстрілів 26 квітня руйнувань зазнали 34 цивільних об'єкти: 2 багатоквартирних і 20 приватних будинків, адмінбудівля, нежитлові приміщення, транспортні засоби.