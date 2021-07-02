Двоевластие, манипуляции и замалчивание преступлений: в Конституционном суде продолжается хаос

В Конституционном Суде, который может принять любой закон неконституционным, после указов Зеленского образовалось двоевластие. Офис Президента готовит новый конкурс на главу КСУ.

Закон требует высоких моральных качеств судей. Высокие зарплаты должны были этому способствовать, а также стать основой независимости.

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Например, в апреле 2021 года Конституционный суд должен был выплатить более 250 тысяч гривен помощи бывшему судье Михаилу Запорожцу. Он считал, что с ним не полностью рассчитались после отставки.

Высокие зарплаты не гарантируют прозрачность

К тому времени Михаилу Запорожцу уже выплатили больше № миллионов. Судья посчитал, из чего должно состоять вознаграждение:

должностной оклад – 180 тысяч гривен;

доплата за научную степень – 27 тысяч гривен;

доплата за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, – 18 тысяч гривен;

доплата за выслугу лет – 108 тысяч гривен;

доплата за пребывание на административной должности судьи – 9 тысяч гривен.

По версии Михаила Запорожца, его вознаграждение, как судьи, должно было составлять 342 тысячи. Несмотря на такие деньги, законность решений судей КСУ в последнее время начали подвергать сомнению.



Запорожец требовал для себя награду / Фото "Схемы"

Неконституционное решение Зеленского

27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указы о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Однако они не прекратили быть судьями КСУ, а Тупицкий – еще и его главой.

Два раза журналисты "Схем" отмечали, что в начале заседания сената КСУ во время объявления отсутствующих судей прозвучали их фамилии. Судья Александр Литвинов в очередной раз заметил, что Тупицкого и Касминина не пустили в здание КСУ, и объявил перерыв в рассмотрении дела.



Касминина и Тупицкого не пускали в помещение КСУ / Фото "Схемы"

Неопределенность, остаются ли они судьями, бросает тень не только на легитимность и прозрачность суда, но и на его решения. К примеру, по мнению "Батькивщины" и ОПЗЖ, отсутствие Тупицкого и Касминина в зале Конституционного Суда ставит под сомнение его будущее решение относительно закона, который открывает рынок земли в Украине. Политсилы имеют схожие позиции относительно этого закона –они его противники. Суд рассматривает их представления касаемо конституционности закона.



В "Батькивщине" и ОПЗЖ сомневаются в законности рынка земли / Фото "Схемы"

"Если судью силой не допускают к участию в рассмотрении дела – это ставит под сомнение легитимность всего состава Конституционного Суда", – отмечал представитель субъекта права на конституционное представление Сергей Власенко.

Съемочная группа "Схем" заметила, что перед судом на улице находились Тупицкий и Касминин. Они хотели попасть внутрь. Охрана их не пропускала.

Кто руководит Конституционным Судом

"Схемы" спросили об этом у самих судей КС. На такой прямой вопрос они не отвечали. Судьи выкручивались или просто молчали: "Посмотрите на сайте", "Посмотрите на потолки на 3 этаже".

Сергей Головатый, который в отсутствие Тупицкого на заседаниях председательствует, сказал, что это вопрос не к нему. Отметил, что не может высказывать личное мнение, когда есть юридическая ситуация.



Головатый якобы руководит КСУ / Фото – Андрей Гудзенко/LIGA.net

Четкую позицию высказал представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. Он сказал, что полномочия исполняет заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый.

"Касминин и Тупицкий не являются судьями КСУ. Это следует из указа президента об отмене указа президента-беглеца Януковича, который назначил Тупицкого и Касминина. Они признали, что не являются судьями, потому что оспаривают указ президента, согласно которомц этот статус они потеряли", – сказал Вениславский.

"Схемы" обратились в аналитический центр – Фонд DEJURE – и поинтересовались мнениями их экспертов. Там считают, что главой до сих пор является Тупицкий, поскольку снять его с должности КСУ может только двумя третями голосов. Указы президент издал вне своих полномочий.

Формулировка "отменить указ о назначении" – это юридическое мошенничество. Президент может отменять указ о назначении внеочередных выборов парламента – и это будет означать, что у нас не будет парламента?,

– объяснил эксперт фонда DEJURE Степан Берко

После отмены Зеленским указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда, на него продолжили распределяться судебные дела. В частности 13 апреля 2021 года на него распределили жалобу экс-судьи Дарницкого районного суда Евгения Вовка относительно конституционности статей закона О Высшем совете правосудия. Также к Тупицкому попала конституционная жалоба Владислава Дуды о конституционности статьи Уголовного процессуального кодекса.

Письма чиновникам от Тупицкого

Сам Тупицкий, как выяснили "Схемы", активно присылал письма высокопоставленным чиновникам. В феврале, уже после указа президента, жаловался премьер-министру Денису Шмыгалю, что письма за его подписью возвращают без рассмотрения из Министерства финансов.



Письма Тупицкого / Фото "Схемы"

Тупицкий обращался и к Владимиру Зеленскому – приглашал принять участие в церемонии принесения присяги новым судьей Конституционного суда. На бланке письма отметил: "Глава Конституционного суда". Такое же обращение Тупицкий направил и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Интересно, что только в письме к Владимиру Зеленскому отметил "с глубоким уважением", а к Разумкову – просто "с уважением".

2 судей выдают различные распоряжения

В Конституционном суде продолжается война распоряжений. Их одновременно выдает и Александр Тупицкий, подписываясь главой КС, и Сергей Головатый, как исполняющий обязанности главы.

9 марта Головатый созвал пленарное заседание судей, чтобы рассмотреть письмо от Государственного бюро расследований. Цель заседания – перенаправить документы от правоохранителей на рассмотрение комиссии по вопросам регламента и этики Конституционного Суда, которая готовит выводы о прекращении полномочий судей КСУ. Обращение касалось "совершения судьей Тупицким существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи".

Заседание могло стать первым шагом для легитимного увольнения Тупицкого. Если комиссия признает дисциплинарный проступок в его действиях, то окончательное решение об увольнении могут принять все судьи КС.



Двое судей отдают параллельные распоряжения / Фото "Схемы"

В тот же день, когда Головатый созвал заседание, Тупицкий его распоряжение отменил. Объяснил тем, что выдано с нарушениями, что привело, по его мнению, к превышению полномочий. Через несколько дней Тупицкий дополнительно попросил перенаправить копию запроса от заместителя руководителя управления ГБР, где могут быть и материалы досудебного расследования в отношении него. Ранее их направили из бюро Сергею Головатому.

Между тем, по словам судьи Игоря Слиденко, заседание все же провели, но безрезультатно. Судьи просто рассмотрели обращение от ГБР, как и предлагал Тупицкий.



Заседание было безрезультатным / Фото "Схемы"

"В демократических обществах, где Конституционный Суд – это действительно институция, где судьи дорожат своей репутацией. Даже публичная информация не доказана в суде достаточно, чтобы судьи сказали: "Уйди с этой должности и доказывай свою невиновность, потому что бросаешь тень на всю организацию", – считает эксперт фонда DEJURE Степан Берко.

Реакция судей на вероятные мошенничества и взятки

Государственное бюро расследований ранее сообщило Тупицкому о подозрении в ложных показаниях и подкупе свидетеля, чтобы тот отказался давать показания. Накануне "Схемы" опубликовали разговоры главы КСУ, которые могут свидетельствовать о его причастности к судейскому мошенничеству и получению взяток. "Схемы" спросили у Тупицкого о цели встречи с этим свидетелем.



"Схемы" обнародовали разговоры Тупицкого / Фото "Схемы"

"Встречался, чтобы он не вмешивался ни в мою личную жизнь, и тем более не вмешивал меня в те дела, к которым я не имею никакого отношения", – сказал Тупицкий.



Тупицкий отрицает встречу / Фото "Схемы"

После собрания судей прошло около 3 месяцев. С тех пор ни судьи, которые являются членами комиссии по вопросам регламента и этики, ни судьи всего Конституционного суда не собрались, чтобы обсудить вероятный дисциплинарный проступок Тупицкого.

По словам судьи Конституционного Суда с 2006 по 2015 год Виктора Шишкина, они должны были это сделать, поскольку их к этому "вынуждают нормы закона". Судья Слиденко является членом комиссии по вопросам регламента и этики. Сказал, что лично собирал голоса, чтобы уволить Станислава Шевчука, который возглавлял КСУ с 2018 по 2019 год.

Тупицкий сам инициирует проверки

В конце апреля этого года Сергей Головатый распорядился остановить выплату заработной платы и использование служебных автомобилей судьями Тупицким и Касмининым. До решения дел в судебном порядке. В тот день, по информации СМИ, Тупицкий остановил действие этого распоряжения и начал служебную проверку в отношении самого Головатого.

Через месяц после этого обмена распоряжениями "Схемы" зафиксировали, как Александр Тупицкий приехал в Голосеевский суд на служебном авто с буквами "КС". В этот же суд в рабочее время в другие дни на служебных машинах приезжали судьи Слиденко и Завгородняя.



Тупицкий пользовался служебным авто в нерабочее время / Фото "Схемы"

Журналисты "Схем" спросили у самого Тупицкого, можно ли объяснить посещение другого суда, в котором они не работают, служебной необходимостью. Судья ответил, что так заведено.

Почему все были в Голосеевском суде

В отношении них рассматривали дела относительно вероятного конфликта интересов судей во время принятия резонансного решения. Им фактически отменили часть антикоррупционной реформы.

В конце концов всех троих Голосеевский суд оправдал. Однако детали дела и аргументы сторон общественность не услышала. Несмотря на запросы "Схем", в том числе и в Высший совет правосудия, судьи Голосеевского суда не позволили журналистам быть на этих заседаниях, когда там находились судьи Конституционного суда. Хотя все дела были открытыми. Также не организовали онлайн-трансляции.



Журналистам не разрешили быть на открытом заседании / Фото "Схемы"

Почему конкурс – "бомба замедленного действия"

Весной 2021 года в Офисе Президента сказали о намерении избрать новых судей на место Тупицкого и Касминина. Эксперт фонда DEJURE Степан Берко сказал, что это "бомба замедленного действия".

"Потому что у нас будет двое судей КСУ, полномочия которых не прекратили указом президента, потому что он не конституционный. И будет якобы два человека, назначенные на должности судей КС, которых не существует. Вопрос будет в том, в каком составе вообще КСУ может принимать решения? Если президент пойдет на такой шаг, это заблокирует КСУ", – считает Берко.



В Офисе Президента хотели избрать новых судей / Фото "Схемы"

Представитель президента Федор Вениславский не видит рисков, что может быть два судьи на одно кресло. Отметил, что механизма наличия двух судей точно не будет.

Также 30 апреля истек срок, когда руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, согласно указу Зеленского, должен был внести предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии. Во время встречи с послами "Большой семерки" Ермак отметил, что президент и его команда "решительно настроены на перезагрузку Конституционного Суда". Прошло почти два месяца, но работу комиссия так и не начала.

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Причастен ли Тупицкий к другим уголовным преступлениям

"Схемы" уже рассказывали, что ГБР расследует возможную государственную измену и незаконное отчуждение Тупицким земельного участка. Речь идет о незадекларированной ранее земле в Крыму. Ее владельцем он стал уже после аннексии полуострова, и оформил договор купли-продажи по российскому законодательству. После огласки Тупицкий указал информацию в декларации за 2020 год.



Недвижимость Тупицкого в Крыму / Фото "Схемы"

Сейчас в Бюро сообщили "Схемам" о новых эпизодах, на причастность к которым проверяют судью. Это самовольное присвоение властных полномочий, а также несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем. Вероятно, речь идет о распределении судебных дел.

Как распределяют дела в КСУ

К распределению дел в КСУ есть немало вопросов у бывших и нынешних судей. Игорь Слиденко говорит, что систему создали так, чтобы можно было ею очень легко манипулировать.

"Нужно, чтобы дело попало к какому-то конкретному судье. Приходит там тот, кто сдает эти конверты. Он говорит, что сегодня судья такой-то, у него дело зайдет через три дела, и ждет. Заходит один, второй с тем конвертом, а он с третьим конвертом пришел, третий конверт зафиксировали. Этот суд дырявый, как старое ведро. Делать это очень просто", – говорит Игорь Слиденко.



Судья Слиденко считает принцип распределения дел непрозрачным / Фото "Схемы"

Ранее "Схемы" показывали, как можно обойти распределение дел в Конституционном Суде. "Запорожский завод ферросплавов", связанный с олигархом Игорем Коломойским, подал в суд два однотипных представления, одно за другим – а КСУ их оба и зарегистрировал. Дела распределяются по алфавиту к фамилиям судей.

Благодаря этому обстоятельству уже другое дело, которое касалось назначения Артема Сытника руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины, попало судье Тупицкому, на которого и раньше распределялись дела, связанные с Антикоррупционным бюро и упомянутым заводом. Позже Конституционный Суд признал указ о назначении Сытника неконституционным.

Почему дело ферросплавного завода было у Тупицкого

"Схемы" проанализировали, каким было распределение между судьями еще в одном деле – по представлению "Запорожского ферросплавного завода". Оно связано с олигархом Игорем Коломойским.

В июне 2019 года Конституционный Суд встал на сторону завода. НАБУ лишили возможности просить суд признавать соглашения, которые связаны с коррупцией и фигурировали в уголовных процессах, недействительными. Докладчиком по этому делу стал судья Тупицкий. "Схемы" обнаружили, что им мог быть не Тупицкий, а совсем другой судья.

Согласно закону, судью-докладчика по делу определяют делением обращений в суд между судьями поочередно, в алфавитном порядке, по дате поступления и номеру регистрации. Все представления регистрирует КС. Секретариат этого суда по закону может вернуть представление, если оно не соответствует требованиям.

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Тупицкому по азбуке распределяют дела сразу после судьи Слиденко. Но тогда зарегистрировали 2 жалобы, которые, похоже, так и не распределили между судьями. Получается, если бы эти два представления включили в распределение, то жалоба ферросплавного завода в отношении НАБУ не смогла бы попасть на судью Тупицкого.

Почему не приобщили других судей

"Схемы" обратились в Конституционный суд за разъяснениями. Там сообщили, что по результатам предварительной проверки конституционные жалобы по форме не соответствовали требованиям.

В упомянутом деле в отношении Запорожского завода ферросплавов и НАБУ, которое связало руки детективам, журналисты обнаружили еще один факт. Его рассматривал сенат КС. Это примерно половина от состава всех судей. Отсутствие одного из них во время финального разбирательства повлияло на окончательное решение. Это изменило кворум и уменьшило количество судей, необходимое для вердикта. Поэтому решение приняли в пользу завода, связанного с олигархом Коломойским.

Если бы я был на этом заседании, то решение могли не принять, потому что не хватало голосов. Я голосовал против,

– сказал судья Следенко.

Согласно закону, решение в деле по конституционной жалобе является принятым, если проголосовали по меньшей мере две трети судей КС, рассматривающих дело в Сенате.

"Тупицкий интерпретирует это положение по-своему. Если судья вышел в туалет или на день заболел, то не участвует в деле. Хотя законодательно речь шла о другом", – заявил бывший глава КСУ Станислав Шевчук.

О судьбе дела по представлению ферросплавного завода "Схемы" поинтересовались и у Тупицкого. Он посоветовал почитать решение.



Тупицкий советует журналистам читать решение / Фото "Схемы"

Эксперт Фонда DEJURE Степан Берко объяснил, что должно быть две трети судей, которые рассматривали дело. Однако, что именно это означает – неизвестно.

"Это две трети судей, которые рассматривали дело на этом заседании, где принимали решение, это две трети судей, которые вообще в любой момент рассматривали дело. Ответа на это нет", – сказал эксперт.

Судьи затягивают увольнение Тупицкого

Распределение дел сомнительным способом и его последствия, бойкотирование собрания судей, жонглирование распоряжениями из-за неопределенности с руководителем КСУ – из всех этих пазлов складывается общая картина того, что сегодня происходит с одним из ключевых институтов страны.

Судьи КСУ несколько месяцев молчат. Они отказываются рассматривать обращение от правоохранителей в отношении Александра Тупицкого, что могло бы стать первым шагом к его законному увольнению.

Вместе с отменой президентом указов о назначении двоих судей и планов объявить конкурс на их места, вопрос доверия и легитимности сегодня уже ставят не к одному Тупицкого. Они относятся ко всему Конституционному Суду и предстоящим принятым им решениям.

Смотрите расследование "Схем" о хаосе в Конституционном суде: