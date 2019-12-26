Конституционный Суд признал законопроект о запрете "кнопкодавства" незаконным

Законопроект Зеленского о досрочном лишении мандата за прогулы и "кнопкодавство" признали незаконным. Соответствующее решение принял Конституционный Суд Украины.

Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на слова представителя президента в КСУ Федора Вениславского.

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Есть вывод Конституционного суда, что законопроект не соответствует требованиям Конституции,

– сообщил Вениславский.

За направление законопроекта на рассмотрение в Конституционный Суд парламентарии проголосовали еще 4 сентября.

Что известно о законопроекте