Конституционный Суд признал законопроект о запрете "кнопкодавства" незаконным
Законопроект Зеленского о досрочном лишении мандата за прогулы и "кнопкодавство" признали незаконным. Соответствующее решение принял Конституционный Суд Украины.
Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на слова представителя президента в КСУ Федора Вениславского.
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Есть вывод Конституционного суда, что законопроект не соответствует требованиям Конституции,
– сообщил Вениславский.
За направление законопроекта на рассмотрение в Конституционный Суд парламентарии проголосовали еще 4 сентября.
Что известно о законопроекте
- Был зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа.
- Предусматривает расширение перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов. В частности, полномочия нардепов будут прекращаться в случае установления судом фактов кнопкодавства.
- Также парламентарии вынуждены будут сложить мандат за прогул трети пленарных заседаний или заседаний комитета за одну очередную сессию.
- Рассмотрения проекта закона в Конституционном Суде началось 26 ноября. Глава КС обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать свое заключение относительно законопроекта.
- В ответ Венецианская комиссия отметила, что расширение перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов влияет на демократический характер Украины.
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