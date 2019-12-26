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      Конституционный Суд признал законопроект о запрете "кнопкодавства" незаконным

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      Суд признал проект закона о запрете "кнопкодавства" незаконным / ccu.gov.ua

      Законопроект Зеленского о досрочном лишении мандата за прогулы и "кнопкодавство" признали незаконным. Соответствующее решение принял Конституционный Суд Украины.

      Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на слова представителя президента в КСУ Федора Вениславского.

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      Есть вывод Конституционного суда, что законопроект не соответствует требованиям Конституции,
      – сообщил Вениславский.

      За направление законопроекта на рассмотрение в Конституционный Суд парламентарии проголосовали еще 4 сентября.

      Что известно о законопроекте

      • Был зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа.
      • Предусматривает расширение перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов. В частности, полномочия нардепов будут прекращаться в случае установления судом фактов кнопкодавства.
      • Также парламентарии вынуждены будут сложить мандат за прогул трети пленарных заседаний или заседаний комитета за одну очередную сессию.
      • Рассмотрения проекта закона в Конституционном Суде началось 26 ноября. Глава КС обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать свое заключение относительно законопроекта.
      • В ответ Венецианская комиссия отметила, что расширение перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов влияет на демократический характер Украины.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Законодательство Новости политики Конституция Владимир Зеленский Конституционный суд
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