Конституційний Суд визнав законопроєкт про заборону "кнопкодавства" незаконним

Законопроєкт Зеленського про дострокове позбавлення мандата за прогули та "кнопкодавство" визнали незаконним. Відповідне рішення прийняв Конституційний Суд України.

Про це повідомив Інтерфакс-Україна з посиланням на слова представника президента в КСУ Федора Веніславського.

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Є висновок Конституційного Суду, що законопроєкт не відповідає вимогам Конституції,

– повідомив Веніславський.

За скерування законопроєкту на розгляд в Конституційний Суд парламентарі проголосували ще 4 вересня.

Що відомо про законопроєкт