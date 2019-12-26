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      Конституційний Суд визнав законопроєкт про заборону "кнопкодавства" незаконним

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      Суд визнав проєкт закону про заборону "кнопкодавства" незаконним / ccu.gov.ua

      Законопроєкт Зеленського про дострокове позбавлення мандата за прогули та "кнопкодавство" визнали незаконним. Відповідне рішення прийняв Конституційний Суд України.

      Про це повідомив Інтерфакс-Україна з посиланням на слова представника президента в КСУ Федора Веніславського.

      Читайте також: Кількість народних депутатів можна скоротити до 300: рішення КСУ

      Є висновок Конституційного Суду, що законопроєкт не відповідає вимогам Конституції,
      – повідомив Веніславський.

      За скерування законопроєкту на розгляд в Конституційний Суд парламентарі проголосували ще 4 вересня. 

      Що відомо про законопроєкт

      • Був зареєстрований у Верховній Раді 29 серпня.
      • Передбачає розширення переліку підстав для припинення повноважень народних депутатів. Зокрема, повноваження нардепів будуть припинятися у випадку встановлення судом фактів кнопкодавства.
      • Також парламентарі змушені будуть скласти мандат за прогул третини пленарних засідань або засідань комітету за одну чергову сесію.
      • Розгляду проєкту закону в Конституційному Суді розпочався 26 листопада. Голова КС звернувся до Венеціанської комісії з проханням відповісти на шість запитань, що стосуються майбутніх змін до Конституції.
      • У відповідь Венеціанська комісія зазначила, що законопроєкт про розширення переліку підстав для припинення повноважень народних депутатів впливає на демократичний характер України.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Конституція Володимир Зеленський Законодавство Конституційний суд
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