Конституційний Суд визнав законопроєкт про заборону "кнопкодавства" незаконним
Законопроєкт Зеленського про дострокове позбавлення мандата за прогули та "кнопкодавство" визнали незаконним. Відповідне рішення прийняв Конституційний Суд України.
Про це повідомив Інтерфакс-Україна з посиланням на слова представника президента в КСУ Федора Веніславського.
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Є висновок Конституційного Суду, що законопроєкт не відповідає вимогам Конституції,
– повідомив Веніславський.
За скерування законопроєкту на розгляд в Конституційний Суд парламентарі проголосували ще 4 вересня.
Що відомо про законопроєкт
- Був зареєстрований у Верховній Раді 29 серпня.
- Передбачає розширення переліку підстав для припинення повноважень народних депутатів. Зокрема, повноваження нардепів будуть припинятися у випадку встановлення судом фактів кнопкодавства.
- Також парламентарі змушені будуть скласти мандат за прогул третини пленарних засідань або засідань комітету за одну чергову сесію.
- Розгляду проєкту закону в Конституційному Суді розпочався 26 листопада. Голова КС звернувся до Венеціанської комісії з проханням відповісти на шість запитань, що стосуються майбутніх змін до Конституції.
- У відповідь Венеціанська комісія зазначила, що законопроєкт про розширення переліку підстав для припинення повноважень народних депутатів впливає на демократичний характер України.
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