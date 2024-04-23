Консульства за рубежом приостановили предоставление услуг украинцам призывного возраста

За границей приостановили предоставление услуг мужчинам призывного возраста. В Министерстве иностранных дел сделали заявление по этому поводу и объяснили, что пребывание за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Соответствующее заявление опубликовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он также объяснил, почему поручил ограничить работу консульств.

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Заявление МИД относительно работы консульств

Кулеба пояснил, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. Однако в условиях полномасштабной российской агрессии приоритетом является защита Родины от врага.

Министр добавил, что сейчас за рубежом находится много мужчин призывного возраста, однако вопросы безопасности государства их не обходят.

Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война,

– подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что обязанность каждого гражданина – обновлять свои документы в ТЦК. Он существовал и до принятия нового закона о мобилизации. Кулеба добавил, что многие мужчины за рубежом считают, что смогут "пересидеть" войну, но одновременно пытаются получить услуги от государства.

Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно,

– заявил министр.

Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" и после вступления его в силу.

За рубежом не выдают готовые документы

Утром 23 апреля в украинском консульстве в Польше сообщили, что приостановили прием документов для мужчин призывного возраста. Там отметили, что сейчас разрабатывают механизмы, которые будут действовать в соответствии с законом о мобилизации и ждут указаний от МИД. Такое же заявление сделали и в украинском консульстве в Барселоне.

В Центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" сообщили, что также приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ. Там объяснили, что произошло это по техническим причинам. Выдают документы только детям до 12 лет, ведь там отсутствует биометрическая верификация.

В то же время подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.