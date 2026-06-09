"Играет в игры": Зеленский заявил, что Путин врет Трампу

Президент Украины прокомментировал взаимодействие российского руководства с США и высказался о характере коммуникации между Москвой и Вашингтоном. По его словам, российская сторона пытается влиять на американского лидера через дезинформацию и манипуляции.

Об этом глава государства заявил в интервью для The Guardian.

Смотрите также Деньги за "Челси" на ПВО: Зеленский хочет использовать замороженные средства Абрамовича, – The Guardian

Что сказал Зеленский об игре, которую ведет Путин с США?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин вводит в заблуждение руководство США и пытается манипулировать американской политикой.

По словам главы государства, он неоднократно предупреждал президента США Дональда Трампа о том, что российскому руководству нельзя доверять.

Я всегда говорил президенту Трампу, что Путин врет. Он играет в игры с вами, с Белым домом и с американским обществом,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский президент заявил журналистам, что во время встречи в Анкоридже, которая состоялась в августе 2025 года, Россия и США обсуждали Украину без ее участия, что, по его мнению, было ошибкой, в частности для американской стороны, поскольку это могло ослабить ее позиции из-за действий Путина.

Он также предположил, что российский лидер мог предоставить ложную информацию президенту США.

Зеленский написал открытое письмо к Путину, чтобы закончить войну

Вечером 4 июня президент Украины обнародовал открытое письмо к российскому диктатору с предложением начать прямые переговоры для завершения войны.

Украина предложила встречу на нейтральной территории и заявила о готовности к полному прекращению огня на время диалога при условии взаимных шагов, а также подняла вопрос обмена пленными по формуле "всех на всех" и возвращения вывезенных гражданских. В письме Зеленский отметил личную ответственность российского руководства за войну и указал на внутренние проблемы России и ее уязвимость.

В ответ Путин назвал обращение неприемлемым и отказался от предложенного формата переговоров, тогда как Дональд Трамп поддержал идею диалога.