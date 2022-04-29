Контингент из Приднестровья не хочет воевать, для него контрактная служба на Россию – только работа

Попытки дестабилизировать Приднестровье выглядят как попытка России втянуть в войну третьи страны. Вчера состоялась встреча переговорной группы на территории правобережья Молдовы и, судя по всему, обсуждали именно вопросы безопасности.

Об этом в эфире 24 канала отметил бывший вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Молдовы Александр Фленкя. По мнению политика, такие попытки из Москвы беспокоят как Кишинев, так и Тирасполь.

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Вступит ли в войну Молдова

Очевидно, что никто не желает войны. Российский контингент в Приднестровье достигает 1500 человек, к тому же это не совсем россияне, а местные с российскими паспортами,

– убежден Фленкя.

Экс-вице-премьер убеждает, что для "армии Приднестровья" контрактная служба в армии России – просто работа. Воевать они не хотят, большинство родственников или друзей в Украине.

Самих россиян там около 10 человек – это полковники, руководящие "армией". Также есть и приднестровская армия, но это тоже местные и война в Украине им совсем не нужна,

– отмечает Александр Фленкя.

Настроение армии оккупантов Приднестровья

Следует понимать, что Приднестровье – бизнес-проект для его "руководителей", им очень удобно получать бесплатный российский газ и деньги, но воевать никто там не хочет – им это не интересно.

Армия России, в том количестве на территории Приднестровья, в которой она есть, может угрожать Молдове, но не ВСУ, уверяет Фленкя.

Напомним, что провокации в Приднестровье стали громким сигналом о попытке России втянуть регион в войну против Украины. МИД Израиля порекомендовал своим гражданам покинуть Приднестровье и не ездить туда в ближайшее время. С подобным заявлением выступил и МИД Германии.

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