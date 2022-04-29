Про це у ефірі 24 каналу зазначив колишній віцепремєр-міністр з питань реінтеграції Молдови Олександр Фленкя. На думку політика, такі спроби з Москви турбують, як Кишинів, так і Тирасполь.

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Чи вступить у війну Молдова

Очевидно, що ніхто не хоче війни. Російський контингент у Придністров'ї сягає 1 500 осіб, до того ж це не зовсім росіяни, а місцеві з російськими паспортами,

– переконаний Фленкя.

Ексвіцепрем'єр переконує, що для "армії Придністров'я" контрактна служба в армії Росії – просто робота. Воювати вони не хочуть, більшість має рідню чи друзів в Україні.

Самих росіян там близько 10 людей – це полковники, які керують "військом". Також є й придністровська армія, але це також місцеві і війна в Україні їм зовсім не потрібна,

– зазначає Олександр Фленкя.

Настрій армії окупантів Придністров'я

Варто розуміти, що Придністров'я – бізнес-проєкт для його "керівників", їм дуже зручно отримувати безкоштовний російський газ та кошти, але воювати ніхто там не хоче – їм це не цікаво.

Армія Росії, в тій кількості на території Придністров’я в якій вона є, може загрожувати Молдові, але не ЗСУ, запевняє Фленкя.

Нагадаємо, що провокації у Придністров'ї стали гучним сигналом про спробу Росії втягнути регіон у війну проти України. МЗС Ізраїлю порекомендувало своїм громадянам покинути Придністров'я та не їздити туди найближчим часом. З подібною заявою виступило і МЗС Німеччини.

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