Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко. За його словами, поки сценарій залучення Придністров'я у війну виглядає сумнівним.

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Коли очікувати ескалації

"У цій квазіреспубліці більш агресивні дії можливі тільки за умови, якщо росіяни візьмуть Миколаїв та підійдуть до Одеси. Водночас не варто забувати, що у Придністров'ї немає авіації, тому говорити, що окупанти почнуть там бойові дії без сухопутних підходів до Одеси не доводиться", – зазначив Денисенко.

Що зараз відбувається в Придністров'ї

За словами радника, те, що зараз відбувається в Придністров'ї – це активізація, збір і злагодження. Спроби привести до якогось порядку придністровську армію та російську частину, оскільки вони перебували "розхлябаному" стані й не хочуть воювати.

Денисенко наголосив, що зараз Росія намагається підвищувати градус як стосовно Молдови, так і України. Водночас держава-агресорка хоче подивитись, наскільки буде готова до бойових дій, якщо окупанти таки зможуть підійти до Одеси.

До слова, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, чим Придністров'ю загрожує втягнення у війну з Україною. Водночас запевнив, що наше військове керівництво добре розуміє ризики з боку невизнаної квазіреспубліки.

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