11 iPhone 18 на сумму свыше миллиона гривен: в Львовской области таможенники пресекли контрабанду

9 и 10 ноября во Львовской области пресекли попытку ввоза 11 iPhone через пункты пропуска Краковец и Шегини. Партию гаджетов последней серии везли без уплаты пошлины.

Стоимость контрабанды составила более миллиона гривен. Об этом сообщили во Львовской таможне.

Что известно о контрабанде?

Попытки провоза контрабандной техники сотрудники обнаружили во время досмотра двух легковых автомобилей. Транспортные средства направлялись в Украину из Польши. Водители обоих транспортных средств пытались пересечь государственную границу без уплаты предусмотренных таможенных платежей.

Первый случай зафиксировали в понедельник, 9 ноября, около 20:20 на пункте пропуска Краковец – Корчова. Во время проверки автомобиля Mercedes Benz, которым управлял житель Черновцов, таможенники совместно с пограничниками обнаружили пять новых iPhone 18 Pro, которые водитель не указал в декларации.

Второй инцидент произошел во вторник, 10 ноября, в 01:15 на пункте Шегини – Медика. Из соседней страны прибыл еще один Mercedes Benz, водитель которого перевозил мимо таможенного контроля шесть незадекларированных iPhone 18 Pro Max.

По обоим фактам нарушения законодательства инспекторы составили протоколы по части второй статьи 471 Таможенного кодекса Украины.

Таможенники обнаружили контрабанду телефонов / Фото Львовской таможни

Напомним, в Одесской области пограничники обнаружили в автомобиле украинца тайники с большой суммой иностранной валюты. Свертки с деньгами, завернутые в носки и полиэтилен, найденные в порогах под дверями, в труднодоступных местах под капотом и внутри корпусов фар.