В Польше недалеко от границы с Беларусью упал воздушный шар с сотнями пачек сигарет
Источник:RMF FM
В гмине Сокулка Подляского воеводства нашли воздушный шар. Сейчас полиция охраняет место находки.
Пулю нашли в поле в селе Соколаны, что расположено в десятке километров от границы с Беларусью. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
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Детали падения воздушного шара
Вероятно, шар использовали для перевозки контрабанды. Объект проверили пиротехники и установили, что в пакете было 1200 пачек сигарет без польских акцизных марок.
Несколько недель назад в этой местности нашли воздушные шары, к которым были прикреплены локаторы и нелегальные табачные изделия.
Похожие случаи
Недавно о похожих инцидентах с использованием метеокуль для переправки контрабанды из Беларуси зафиксировали в Литве.
Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что вынесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство. Они позволят пограничникам сбивать воздушные шары, которые незаконно пересекают воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.