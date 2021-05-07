Еримичук обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, который имеет полномочия пересматривать указы президента.
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"Контрабандист" просит отменить указ Зеленского
Ответчиком указан Владимир Зеленский, третьими лицами – Совет нацбезопасности и обороны и Служба безопасности Украины.
В своем иске бизнесмен отметил просьбу – признать противоправным и отменить указ президента №140/2021 от 3 апреля. Этим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении "топ-10 украинской контрабанды".
Верховный Суд назначил состав суда, который будет слушать дело. Сейчас в нем еще нет решений.
К слову, Александр Еримичук является руководителем нескольких предприятий в Черновцах, которые занимаются строительством и торговлей или же делали это раньше.
Санкции против контрабандистов: коротко
- СНБО 2 апреля применил персональные санкции против 10 украинских контрабандистов.
- В список попали 4 одесситов, по 2 человека из Львова, Закарпатья и Буковины.
- 14 апреля появилась информация, что правительство готовит депортацию 3 бывших граждан Украины, попавших под эти санкции. Речь шла о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне, Александре Еримичуке.