Еримичук обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, который имеет полномочия пересматривать указы президента.

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"Контрабандист" просит отменить указ Зеленского

Ответчиком указан Владимир Зеленский, третьими лицами – Совет нацбезопасности и обороны и Служба безопасности Украины.

В своем иске бизнесмен отметил просьбу – признать противоправным и отменить указ президента №140/2021 от 3 апреля. Этим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении "топ-10 украинской контрабанды".

Верховный Суд назначил состав суда, который будет слушать дело. Сейчас в нем еще нет решений.

К слову, Александр Еримичук является руководителем нескольких предприятий в Черновцах, которые занимаются строительством и торговлей или же делали это раньше.

Обратите внимание! Ранее Вадим Альперин, на которого тоже наложили санкции, обратился в суд из-за того, что его лишили украинского гражданства. Он судится с Государственной миграционной службой.

Санкции против контрабандистов: коротко