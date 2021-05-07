Єрімічук звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який має повноваження переглядати укази президента.
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"Контрабандист" просить скасувати указ Зеленського
Відповідачем вказаний Володимир Зеленський, третіми особами – Рада нацбезпеки й оборони та Служба безпеки України.
У своєму позові бізнесмен зазначив прохання – визнати протиправним та скасувати указ президента №140/2021 від 3 квітня. Цим указом Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо "топ-10 української контрабанди".
Верховний Суд призначив склад суду, який слухатиме справу. Наразі в ній ще немає рішень.
До слова, Олександр Єрімічук є керівником декількох підприємств у Чернівцях, які займаються будівництвом і торгівлею або ж робили це раніше.
Санкції проти контрабандистів: коротко
- РНБО 2 квітня застосувала персональні санкції проти 10 українських контрабандистів.
- До списку потрапили 4 одеситів, по 2 людини зі Львова, Закарпаття та Буковини.
- 14 квітня з'явилась інформація, що уряд готує депортацію 3 колишніх громадян України, які потрапили під ці санкції. Мова йшла про Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна, Олександра Єрімічука.