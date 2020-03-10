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      Контрабандисты пытались вывезти из Украины запчасти для бронетехники: фото

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      Служба безопасности заблокировала попытку незаконного вывоза за пределы Украины запчастей военного назначения на сумму более 1 миллиона долларов. Эти комплектующие подлежат обязательному государственному экспортному контролю.

      Правоохоронці виявили нелегальний вантаж в аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

      Актуально Укроборонпром переплачував за російські комплектуючі у 2 – 3 рази, – СБУ

      Як діяла схема контрабандистів

      • Слідство підозрює харківських підприємців, які незаконно ввозили з Росії агрегати і вузли до бронетехніки і бойових літаків.
      • На території України зловмисники легалізовували запчастини і створювали фіктивні документи про їхнє нібито вітчизняне виробництва.
      • Потім, діючи в інтересах Росії, вони відправляли запчастини в Азію під виглядом сільгосптехніки і електроустаткування.
      • Серед вилучених товарів військового призначення правоохоронці ідентифіковані станції харчування танкових стабілізаторів, перетворювачі систем управління вогнем, що є елементами озброєння танків Т-72 і Т-80, а також електрогідравлічні клапани, що входять до складу систем управління бойових літаків.

       

      СБУ заблокувала вивіз контрабандних запчастини до військової авіації / Фото СБУ

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Борисполя Контрабанда СБУ Вооруженные силы Украины Оружие Новости Украины
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