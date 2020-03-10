Контрабандисти намагалися вивезти з України запчастини для бронетехніки: фото
-
Служба безпеки заблокувала спробу незаконного вивезення за межі України запчастин військового призначення на суму понад 1 мільйон доларів. Ці комплектуючі підлягають обов'язковому державному експортному контролю.
Правоохоронці виявили нелегальний вантаж в аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Актуально Укроборонпром переплачував за російські комплектуючі у 2 – 3 рази, – СБУ
Як діяла схема контрабандистів
- Слідство підозрює харківських підприємців, які незаконно ввозили з Росії агрегати і вузли до бронетехніки і бойових літаків.
- На території України зловмисники легалізовували запчастини і створювали фіктивні документи про їхнє нібито вітчизняне виробництва.
- Потім, діючи в інтересах Росії, вони відправляли запчастини в Азію під виглядом сільгосптехніки і електроустаткування.
- Серед вилучених товарів військового призначення правоохоронці ідентифіковані станції харчування танкових стабілізаторів, перетворювачі систем управління вогнем, що є елементами озброєння танків Т-72 і Т-80, а також електрогідравлічні клапани, що входять до складу систем управління бойових літаків.
СБУ заблокувала вивіз контрабандних запчастини до військової авіації / Фото СБУ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі