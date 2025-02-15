Об этом военная и руководитель медицинской службы "Ульф" первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло рассказала в комментарии 24 Каналу.

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Почему Михайлова считает спецконтракты для молодежи несправедливыми

По словам Михайловой, такие контракты являются несправедливыми по отношению к тем, кто уже служит в армии. Военная отмечает, что и она, и ее собратья не имеют никаких иллюзий относительно демобилизации. Но новые контракты создают прецеденты – кто-то идет служить на четкий срок, а кто-то уже и не верит в демобилизацию.

У меня нет никаких финансовых вопросов. Я все еще хочу, чтобы мне сказали, когда меня отпустят, когда я смогу уйти из армии. Сейчас получается так, что все бойцы, которые пришли к этому ("контрактов 18 – 24" – 24 Канал) – они просто такой себе использованный материал. Нужна свежая кровь и ее заманивают таким образом, абсолютно нечестным. С моральной точки зрения это абсолютно некрасиво,

– отмечает Михайлова.

Боевой медик отмечает, что она присоединилась к войску в возрасте 21 года, а ее жених Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло – еще не имея 18 лет. И они оба были добровольцами около 8 лет, без всяких выплат и государственных гарантий.

"Мы шли за идею, потому что в этом нуждалось наше государство. А если сейчас молодежь нужно вот таким образом заставлять идти и защищать свою страну, – то у нас есть большие проблемы с молодежью и вообще патриотическим воспитанием", – отмечает Михайлова.

Напомним, что мобилизация до 25 лет в Украине не осуществляется. Такие лица могут быть привлечены в армию только добровольно.

Как отмечает военнослужащая, мобилизация в Украине провалена, в частности, из-за отсутствия реформы ТЦК и коррупции в ВВК. Она убеждена, что нужен комплексный подход для того, чтобы улучшить кадровую ситуацию в армии.