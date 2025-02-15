Про це військова та керівниця медичної служби "Ульф" першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла розповіла у коментарі 24 Каналу.

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Чому Михайлова вважає спецконтракти для молоді несправедливими

За словами Михайлової, такі контракти є несправедливими щодо тих, хто уже служить у війську. Військова зазначає, що і вона, і її побратими не мають жодних ілюзій щодо демобілізації. Але нові контракти створюють прецеденти – хтось іде служити на чіткий термін, а хтось уже й не вірить у демобілізацію.

У мене немає ніяких фінансових питань. Я все ще хочу, щоб мені сказали, коли мене відпустять, коли я зможу піти з армії. Зараз виходить так, що всі бійці, які прийшли до цього ("контрактів 18 – 24" – 24 Канал) – вони просто такий собі використаний матеріал. Потрібна свіжа кров і її заманюють таким чином, абсолютно нечесним. З моральної точки зору це абсолютно негарно,

– наголошує Михайлова.

Бойова медикиня зазначає, що вона долучилася до війська у віці 21 року, а її наречений Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло – ще не маючи 18 років. І вони обоє були добровольцями близько 8 років, без жодних виплат і державних гарантій.

"Ми йшли за ідею, тому що цього потребувала наша держава. А якщо зараз молодь потрібно ось таким чином змушувати йти та захищати свою країну, – то у нас є великі проблеми з молоддю та взагалі патріотичним вихованням", – зазначає Михайлова.

Нагадаємо, що мобілізація до 25 років в Україні не здійснюється. Такі особи можуть бути залучені до війська лише добровільно.

Як зазначає військовослужбовиця, мобілізація в Україні провалена, зокрема, через відсутність реформи ТЦК та корупцію у ВЛК. Вона переконана, що потрібен комплексний підхід для того, аби покращити кадрову ситуацію в армії.