Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение программу военных "контрактов 18 –24". В частности планируют увеличить возраст и обстоятельства при которых его можно заключить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

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Как могут расширить контракты 18 – 24?

Зеленский сообщил, что программу "контрактов 18 – 24" планируют расширить.

Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта,

– рассказал украинский лидер.

Он также добавил, что министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса президента должны впоследствии представить обществу детали по этому поводу.

Президент также добавил, что они должны до понедельника представить пути реализации этого решения.

Напомним, недавно программу "контрактов 18 – 24" уже расширяли. Теперь украинцы в возрасте от 18 до 24 лет смогут занимать должности специалистов беспилотных систем – как воздушных, так и наземных роботизированных комплексов.