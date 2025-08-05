"Контракты 18 – 24" планируют расширить, включая увеличение возраста и обстоятельств, – Зеленский
- Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение программы "контрактов 18 – 24", планируется увеличение возраста и обстоятельств для заключения контрактов.
- Министерство обороны, Генеральный штаб и Офис президента должны до понедельника представить обществу детали реализации этого решения.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение программу военных "контрактов 18 –24". В частности планируют увеличить возраст и обстоятельства при которых его можно заключить.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
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Как могут расширить контракты 18 – 24?
Зеленский сообщил, что программу "контрактов 18 – 24" планируют расширить.
Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта,
– рассказал украинский лидер.
Он также добавил, что министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса президента должны впоследствии представить обществу детали по этому поводу.
Президент также добавил, что они должны до понедельника представить пути реализации этого решения.
Напомним, недавно программу "контрактов 18 – 24" уже расширяли. Теперь украинцы в возрасте от 18 до 24 лет смогут занимать должности специалистов беспилотных систем – как воздушных, так и наземных роботизированных комплексов.