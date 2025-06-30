Военным 18-24 лет, отслужившим по контракту, будет гарантирована отсрочка, – Минобороны

В правительстве поддержали инициативу, по которой добровольцы, отслужившие по "Контракту 18-24", смогут получить отсрочку после его завершения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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Отсрочка участникам проекта "Контракт 18-24"

Оборонное ведомство инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающих 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по "Контракту 18–24".

Указывается, что соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, уже одобрили на заседании правительства.

Ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределенность,

– говорится в сообщении.

В Минобороны указали, что гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.

В феврале Министерство обороны официально начало проект "Контракт 18-24". Это добровольная инициатива для украинцев в возрасте 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.