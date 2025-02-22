Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отвечает в эфире Radio NV.

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Какие успехи нового контракта для молодежи

Дмитрий Лазуткин в ответ на вопрос о том, сколько хотят привлечь молодежи в СОУ на условиях нового контракта отметил, что есть определенные прогнозы, планы, но числа он не будет называть. По его словам, это враг использует для пропаганды.

Это экспериментальный контракт для тех, кто добровольно захочет служить. Именно та категория - 18-24 лет – не попадает под мобилизацию, но сейчас может присоединиться к армии. Выплаты для этих людей также должны стать серьезным стимулом, потому что сейчас мы должны постоянно адаптироваться к условиям войны, меняться,

– указывает Лазуткин.

Представитель Минобороны отмечает, что несмотря на то, что должности, на которые распространяется спецконтракт, связаны с риском, заметна серьезная динамика, очень положительная. По его словам, многие где-то услышали, прочитали, магия цифры миллион гривен сработала.

"И все равно мы имеем дело с тем, что те люди, на которых СОУ вряд ли рассчитывали бы при других условиях, сейчас готовы приобщиться и активно обращаются. Практически все точки входа сейчас перегружены", – указывает он.

К слову, ранее 24 Канал проанализировал, будет ли мобилизация с 18 лет и что об этом думают военные и парламентарии.