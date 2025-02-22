Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін відповідає в ефірі Radio NV.

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Які успіхи нового контракту для молоді

Дмитро Лазуткін у відповідь на питання про те, скільки хочуть залучити молоді в СОУ на умовах нового контракту зазначив, що є певні прогнози, плани, але числа він не називатиме. За його словами, це ворог використає для пропаганди.

Це експериментальний контракт для тих, хто добровільно захоче служити. Саме та категорія — 18−24 років – не потрапляє під мобілізацію, але зараз може долучитися до війська. Виплати для цих людей також мають стати серйозним стимулом, бо наразі ми маємо постійно адаптуватися до умов війни, змінюватися,

– вказує Лазуткін.

Речник Міноборони зазначає, що попри те, що посади, на які поширюється спецконтракт, пов’язані з ризиком, помітна серйозна динаміка, дуже позитивна. За його словами, багато хто десь почув, прочитав, магія цифри мільйон гривень спрацювала.

"Та все одно ми маємо справу з тим, що ті люди, на яких СОУ навряд розраховували би за інших умов, зараз готові долучитись і активно звертаються. Практично всі точки входу зараз перевантажені", – вказує він.

До слова, раніше 24 Канал проаналізував, чи буде мобілізація з 18 років та що про це думають військові та парламентарі.