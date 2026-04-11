Куда отправляют служить мужчин после 60 лет: речь идет не только о тыловых должностях

По закону, общей мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время украинцы старшего возраста также могут присоединиться к рядам Вооруженных Сил – если имеют такое желание.

Кто может заключить контракт после 60 лет и что для этого нужно – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Могут ли мобилизовать тех, кто имеет право на отсрочку: юрист объяснил важный нюанс

Как заключить "Контракт 60+"?

Возможность присоединиться к армии после 60 лет предусматривает принятый в 2025 году закон №4539-IX, известный как "Контракт 60+". Документ позволяет гражданам поступать на службу по контракту, если они прошли необходимую проверку и признаны годными по состоянию здоровья.

Контракт подписывается на один год с правом дальнейшего продления еще на год и более – на весь период действия военного положения.

Добровольцы в возрасте 60+ могут выбрать службу в любом роде войск: то есть как на боевых, так и на тыловых или административных должностях. Зато ключевым требованием является письменное согласие командира воинской части.

Чтобы подписать контракт, нужно пройти несколько этапов:

получить письмо-согласование от командира части, где планируется служба (для офицеров дополнительно требуется согласование Генштаба ВСУ);

обратиться с этим документом и заявлением в ТЦК и СП по месту жительства или пребывания или отправить бумаги по почте;

пройти военно-врачебную комиссию, которая определит пригодность к службе;

после заключения ВВК прибыть в воинскую часть и заключить контракт.

Важно! Гарантированный срок службы на указанной в контракте должности составляет шесть месяцев. После этого военного могут перевести на другое место службы, а по собственному желанию и с согласия командира – даже раньше.

Как меняется процедура ВВК в Украине?