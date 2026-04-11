Куда отправляют служить мужчин после 60 лет: речь идет не только о тыловых должностях
- Закон №4539-IX позволяет мужчинам старше 60 лет заключать контракт на службу в армии, если они признаны годными по состоянию здоровья.
- Контракт подписывается на один год с возможностью продления, а для его заключения требуется согласие командира воинской части и прохождение военно-врачебной комиссии.
По закону, общей мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время украинцы старшего возраста также могут присоединиться к рядам Вооруженных Сил – если имеют такое желание.
Кто может заключить контракт после 60 лет и что для этого нужно
Читайте также Могут ли мобилизовать тех, кто имеет право на отсрочку: юрист объяснил важный нюанс
Как заключить "Контракт 60+"?
Возможность присоединиться к армии после 60 лет предусматривает принятый в 2025 году закон №4539-IX, известный как "Контракт 60+". Документ позволяет гражданам поступать на службу по контракту, если они прошли необходимую проверку и признаны годными по состоянию здоровья.
Контракт подписывается на один год с правом дальнейшего продления еще на год и более – на весь период действия военного положения.
Добровольцы в возрасте 60+ могут выбрать службу в любом роде войск: то есть как на боевых, так и на тыловых или административных должностях. Зато ключевым требованием является письменное согласие командира воинской части.
Чтобы подписать контракт, нужно пройти несколько этапов:
- получить письмо-согласование от командира части, где планируется служба (для офицеров дополнительно требуется согласование Генштаба ВСУ);
- обратиться с этим документом и заявлением в ТЦК и СП по месту жительства или пребывания или отправить бумаги по почте;
- пройти военно-врачебную комиссию, которая определит пригодность к службе;
- после заключения ВВК прибыть в воинскую часть и заключить контракт.
Важно! Гарантированный срок службы на указанной в контракте должности составляет шесть месяцев. После этого военного могут перевести на другое место службы, а по собственному желанию и с согласия командира – даже раньше.
Как меняется процедура ВВК в Украине?
Согласно действующему законодательству медосмотр должны проходить все военнообязанные, включая тех граждан, которые получили повестку или направление от ТЦК. Также комиссию ВВК должны пройти бывшие "ограниченно годные", которые не прошли повторный осмотр после отмены статуса еще в 2024 году.
Военнообязанные могут пройти военно-врачебную комиссию в районных, городских или областных ТЦК, работающих на базе коммунальных медицинских учреждений.
В то же время действующие военнослужащие для прохождения ВВК должны обратиться в поликлиники военных госпиталей – там медосмотр осуществляется в амбулаторных условиях. Кроме того, функционируют госпитальные ВВК в военно-медицинских учреждениях, а также в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.