В то же время Украине нужна надежная гарантия. Об этом на одном из телеканалов сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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По его словам, реальными гарантиями есть только бронь европейских компаний транзита через нашу страну на длительный срок.

Даже продление контракта с "Газпромом" – это ненадежная гарантия,

– подчеркнул Витренко.

Он пояснил, что Украина должна иметь 5, 6, 10 европейских компаний, которые забронировали бы большие мощности для транзита на 10 – 15 лет. Только тогда будет гарантия получения денег.

"Качай или плати"

Глава "Нафтогаза" отметил, что наше государство может доказывать в судах, что договор с "Газпромом" заключен на очень невыгодных условиях для одного из участников.

Если транзит продолжат – в арбитраже будет очень сложно выиграть. После 2024 года Россия будет иметь аргумент, якобы их заставляют платить за то, что им не надо.

Напомним! Ранее Витренко заявил, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2", государство-агрессор может прекратить транзит газа через Украину.

"На промежуток времени до 2024 года это не кабальный договор. Контракт "качай или плати" мы получили в обмен на отказ от требований в новом арбитраже на 20 миллиардов долларов", – отметил Витренко.

Заявления Лашета – предвыборная риторика

Также глава "Нафтогаза" прокомментировал заявление кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета. В нем говорилось, что если "Газпром" не будет выполнять обязательства, то газопровод закроют.

Вероятнее всего, я бы это отнес к предвыборной риторике и не сильно бы на это надеялся,

– сказал Витренко.

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