В то же время Украине нужна надежная гарантия. Об этом на одном из телеканалов сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
К теме Транзит газа через Украину – обязательное условие сертификации "Северного потока-2", – Витренко
По его словам, реальными гарантиями есть только бронь европейских компаний транзита через нашу страну на длительный срок.
Даже продление контракта с "Газпромом" – это ненадежная гарантия,
– подчеркнул Витренко.
Он пояснил, что Украина должна иметь 5, 6, 10 европейских компаний, которые забронировали бы большие мощности для транзита на 10 – 15 лет. Только тогда будет гарантия получения денег.
"Качай или плати"
Глава "Нафтогаза" отметил, что наше государство может доказывать в судах, что договор с "Газпромом" заключен на очень невыгодных условиях для одного из участников.
Если транзит продолжат – в арбитраже будет очень сложно выиграть. После 2024 года Россия будет иметь аргумент, якобы их заставляют платить за то, что им не надо.
"На промежуток времени до 2024 года это не кабальный договор. Контракт "качай или плати" мы получили в обмен на отказ от требований в новом арбитраже на 20 миллиардов долларов", – отметил Витренко.
Заявления Лашета – предвыборная риторика
Также глава "Нафтогаза" прокомментировал заявление кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета. В нем говорилось, что если "Газпром" не будет выполнять обязательства, то газопровод закроют.
Вероятнее всего, я бы это отнес к предвыборной риторике и не сильно бы на это надеялся,
– сказал Витренко.
Украина и "Газпром": последние новости
- Недавно в "Газпроме" заявили, что отказываются увеличивать транзит газа через нашу страну в октябре 2021 года.
- В "Нафтогазе" готовы продлить контракт с "Газпромом" на транзит российского газа. В то же время Киев будет настаивать на выполнении определенных условий.
- США призвали Россию увеличить объем транспортировки газа через нашу страну. На это отреагировал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.