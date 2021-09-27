Водночас Україні потрібна надійна гарантія. Про це на одному із телеканалів сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

До теми Транзит газу через Україну – обов'язкова умова сертифікації "Північного потоку-2", – Вітренко

За його словами, реальними гарантіями є тільки бронь європейських компаній транзиту через нашу державу на тривалий термін.

Навіть продовження контракту з "Газпромом" – це ненадійна гарантія,

– наголосив Вітренко.

Він пояснив, що Україна повинна мати 5, 6, 10 європейських компаній, які забронювали б великі потужності для транзиту на 10 – 15 років. Тільки тоді буде гарантія отримання грошей.

"Качай або плати"

Голова "Нафтогазу" відзначив, що наша держава може доводити в судах, що договір із "Газпромом" укладений на дуже невигідних умовах для одного з учасників.

Якщо транзит продовжать – в арбітражі буде дуже складно виграти. Після 2024 року Росія матиме аргумент, нібито їх змушують платити за те, що їм не треба.

Нагадаємо! Раніше Вітренко заявив, що після запуску російського газопроводу "Північний потік-2", держава-агресор може припинити транзит газу через Україну.

"На проміжок часу до 2024 року це не кабальний договір. Контракт "качай або плати" ми отримали в обмін на відмову від вимог у новому арбітражі на 20 мільярдів доларів", – зауважив Вітренко.

Заяви Лашета – передвиборча риторика

Також очільник "Нафтогазу" прокоментував заяву кандидата у канцлери Німеччини Арміна Лашета. У ній мовилось, що якщо "Газпром" не виконуватиме зобов'язання, то газопровід закриють.

Найімовірніше, я б це відніс до передвиборчої риторики й не сильно б на це сподівався,

– сказав Вітренко.

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