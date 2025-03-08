Біля 14:55 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу, передає 24 Канал.

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Де є ракетна небезпека

Повітряна тривога залунала у низці північних, центральних, східних та південних регіонів. Про небезпеку попередили і мешканців столиці.

Де оголосили тривогу: дивіться карту

Нагадаємо, що у ніч проти 8 березня Росія запустила по Україні 2 балістичні ракети "Іскандер-М", 1 крилату ракету "Іскандер-К" і 145 безпілотників різних типів із таких напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

Внаслідок російської атаки дронами й ракетами постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

Так, внаслідок атаки безпілотником на цивільне підприємство в Богодухові загинули троє людей , ще семеро зазнали поранень.