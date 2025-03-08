Около 14:55 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена ​​воздушная тревога, передает 24 Канал.

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Где есть ракетная опасность

Воздушная тревога раздалась в ряде северных, центральных, восточных и южных регионов. Об опасности предупредили и жителей столицы.

Где объявили тревогу: смотрите карту



Напомним, что в ночь на 8 марта Россия запустила по Украине 2 баллистических ракеты "Искандер-М", 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 145 беспилотников разных типов по таким направлениям: Миллерово, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда.

В результате российской атаки дронами и ракетами пострадали Донетчина, Полтавщина, Харьковщина, Сумщина и Одесщина.

Так, в результате атаки беспилотником на гражданское предприятие в Богодухове погибли три человека, еще семь получили ранения.