Как подписать контракт с ВСУ в 2026 году: объяснение Минобороны

Украинцы могут вступить в ряды Вооруженных сил Украины по контракту. Это позволяет военнообязанным самостоятельно выбрать должность и воинскую часть. Пошаговую инструкцию по рекрутингу обнародовало Министерство обороны.

Смотрите также Бумаги наберут юридическую силу: как военным можно заверить документы у командира

Как проходят этапы подписания контракта?

Первым этапом является поиск вакансии и подразделения. Это можно сделать через рекрутинговые центры различных родов войск, сайты бригад и корпусов, приложения Резерв+ и Дія, а также через платформы поиска работы, которые сотрудничают с Минобороны.

В ведомстве советуют заранее подготовить резюме с описанием образования, опыта и навыков, а также определиться с желаемым направлением службы. Это значительно ускоряет подбор соответствующей должности.

После избрания вакансии кандидат проходит этап коммуникации с военной частью – самостоятельно или с помощью рекрутера. Обычно это включает собеседование, проверку физической подготовки и психологическое тестирование. По результатам кандидат получает рекомендательное письмо от воинской части. В нем отмечается, входит ли подразделение в перечень приоритетного комплектования, что влияет на обязательность учета этого документа.

Как проходят этапы подписания контракта для службы в ВСУ / Инфографика Минобороны

Следующий этап – обращение в центр рекрутинга или территориальный центр комплектования (ТЦК) с пакетом документов. Среди необходимого:

паспорт,

идентификационный код,

документы об образовании,

автобиография,

военный билет,

фото,

справки.

После этого кандидата направляют на военно-врачебную комиссию и профессионально-психологический отбор. Сгенерировать направление на ВВК можно также через приложение Резерв+ без предварительного визита в ТЦК. В случае несоответствия выбранной должности кандидату могут предложить альтернативные варианты в пределах той же воинской части.

После завершения отбора ТЦК выдает направление на подписание контракта. Контракт подписывается непосредственно командиром части, после чего издается приказ о зачислении. Если кандидат не имеет недавнего военного опыта, его направляют на базовую подготовку продолжительностью 51 день.

Обычно контракт заключается на срок от 1 до 5 лет, а для отдельных специальностей – дольше. В то же время из-за военного положения действие контрактов автоматически продлевается до его завершения, за исключением отдельных категорий, в частности программы "Контракт 18 – 24".

Что нужно знать о "Контракт 18 – 24"?