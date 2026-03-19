Украинцы могут вступить в ряды Вооруженных сил Украины по контракту. Это позволяет военнообязанным самостоятельно выбрать должность и воинскую часть. Пошаговую инструкцию по рекрутингу обнародовало Министерство обороны.
Смотрите также Бумаги наберут юридическую силу: как военным можно заверить документы у командира
Как проходят этапы подписания контракта?
Первым этапом является поиск вакансии и подразделения. Это можно сделать через рекрутинговые центры различных родов войск, сайты бригад и корпусов, приложения Резерв+ и Дія, а также через платформы поиска работы, которые сотрудничают с Минобороны.
В ведомстве советуют заранее подготовить резюме с описанием образования, опыта и навыков, а также определиться с желаемым направлением службы. Это значительно ускоряет подбор соответствующей должности.
После избрания вакансии кандидат проходит этап коммуникации с военной частью – самостоятельно или с помощью рекрутера. Обычно это включает собеседование, проверку физической подготовки и психологическое тестирование. По результатам кандидат получает рекомендательное письмо от воинской части. В нем отмечается, входит ли подразделение в перечень приоритетного комплектования, что влияет на обязательность учета этого документа.
Как проходят этапы подписания контракта для службы в ВСУ / Инфографика Минобороны
Следующий этап – обращение в центр рекрутинга или территориальный центр комплектования (ТЦК) с пакетом документов. Среди необходимого:
- паспорт,
- идентификационный код,
- документы об образовании,
- автобиография,
- военный билет,
- фото,
- справки.
После этого кандидата направляют на военно-врачебную комиссию и профессионально-психологический отбор. Сгенерировать направление на ВВК можно также через приложение Резерв+ без предварительного визита в ТЦК. В случае несоответствия выбранной должности кандидату могут предложить альтернативные варианты в пределах той же воинской части.
После завершения отбора ТЦК выдает направление на подписание контракта. Контракт подписывается непосредственно командиром части, после чего издается приказ о зачислении. Если кандидат не имеет недавнего военного опыта, его направляют на базовую подготовку продолжительностью 51 день.
Обычно контракт заключается на срок от 1 до 5 лет, а для отдельных специальностей – дольше. В то же время из-за военного положения действие контрактов автоматически продлевается до его завершения, за исключением отдельных категорий, в частности программы "Контракт 18 – 24".
Что нужно знать о "Контракт 18 – 24"?
Это добровольная контрактная служба для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, которая позволяет уже через год получить достойные выплаты, ценный опыт и социальные гарантии, недоступные в гражданской жизни. "Контракт 18 – 24" предусматривает службу для молодежи без военного опыта или срочной службы.
Срок службы составляет 1 год для боевых должностей или 2 года – для операторов БПЛА, вместе с обучением. После завершения контракта его продолжение не является обязательным.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет 12-месячную отсрочку от мобилизации для военных в возрасте 18 – 25 лет, заключивших контракт. После увольнения со службы такие военнослужащие остаются в резерве Вооруженных Сил Украины.