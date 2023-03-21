Речь идет о законопроекте №8169, который во втором чтении поддержали 262 нардепа. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Испытания для контрактников

Инициатива предусматривает изменения в совершенствовании отдельных вопросов выполнения воинского долга и службы. В частности, будет установлено испытание в течение 6 месяцев для новых контрактников.

Еще раз заметим, это касается только военных, которые впервые приняты на службу по контракту. Железняк разъяснил, что успешно прошедшие испытания военнослужащие продолжат прохождение военной службы в ВСУ или других военных формированиях.

Напомним, в первом чтении парламент поддержал законопроект еще 1 декабря 2022 года.

Можно ли расторгнуть контракт досрочно

Пока продолжается военное положение, увольнение из контракта по истечении сроков невозможно. Военнослужащий не может разорвать его до объявления демобилизации по приказу Президента Украины.

То есть действие контракта продлевается сверх установленных сроков. Однако есть другие условия для разрыва. К примеру, если защитник достиг предельного возраста пребывания на службе или когда есть заключение комиссии о непригодности. Кроме того, есть ряд семейных обстоятельств, которые позволяют расторгнуть контракт.