Контрактников в России, побывавших в Украине, запугивают и насильно отправляют обратно, – CIT

Россияне упорно хотят, чтобы украинская земля стала последним убежищем для их солдат. Враг делает все для того, чтобы вернуть на войну тех, кому чудом удалось выжить в Украине.

Россияне имеют большие проблемы с тем, чтобы восполнить свои потери, которые понесли в ходе войны против Украины. Мобилизация не дала ощутимых результатов, потому враг решил выжимать максимум из контрактников.

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Возвращение контрактников на войну

Группа СІТ сообщает о том, что многие контрактники, которые уже были в Украине и смогли вернуться домой, отказываются снова участвовать в войне. Впрочем, мнение "пушечного мяса" для командования русской армии не интересно.

Тех, кто отказывается снова ехать на войну запугивают уголовным преследованием и вызывают на допросы. Также зафиксированы случаи, когда отказчиков отправляли на территорию Украины насильственно.

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