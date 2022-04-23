Росіяни мають великі проблеми з тим, щоб поповнити свої втрати, яких зазнали у ході війни проти України. Мобілізація не дала відчутних результатів, тому ворог вирішив вижимати максимум з контрактників.

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Повернення контрактників на війну

Група СІТ повідомляє про те, що багато контрактників, які вже були в Україні та змогли повернутися додому, відмовляються знову брати участь у війні. Утім, думка "гарматного м'яса" для командування російської армії не цікава.

Тих, хто відмовляється знову їхати на війну, залякають кримінальним переслідуванням та викликають на допити. Також зафіксовано випадки, коли відмовників відправляли на територію України насильно.

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