Соглашения предусматривают совместные разработки, поставки продукции и создание новых производственных мощностей.

Важно Встреч много, но они содержательные, – Зеленский подвел итоги первого дня в США

Отныне госконцерн Укроборонпром будет сотрудничать с:

Lockheed Martin Corporation;

Harris Global Communications Inc., которая входит в группу L3Harris Technologies;

GLOBAL ORDNANCE;

DAY & ZIMMERMANNLONE STAR LLC.

Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничество между нашими странами в сфере ОПК и подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой,

– сказал глава Укроборонпрома Юрий Гусев.

Отметим, что ранее Экспортно-импортный банк США и Минэкономики Украины подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает выделение дополнительных 3 миллиардов долларов. Из них 60 миллионов долларов будут в виде военной помощи.

Кроме того, 31 августа руководители оборонных ведомств Украины и США подписали соглашение. Документ касается исследований, разработок, испытаний и оценки вооружений.