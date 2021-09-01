Соглашения предусматривают совместные разработки, поставки продукции и создание новых производственных мощностей.
Важно Встреч много, но они содержательные, – Зеленский подвел итоги первого дня в США
Отныне госконцерн Укроборонпром будет сотрудничать с:
- Lockheed Martin Corporation;
- Harris Global Communications Inc., которая входит в группу L3Harris Technologies;
- GLOBAL ORDNANCE;
- DAY & ZIMMERMANNLONE STAR LLC.
Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничество между нашими странами в сфере ОПК и подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой,
– сказал глава Укроборонпрома Юрий Гусев.
Отметим, что ранее Экспортно-импортный банк США и Минэкономики Украины подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает выделение дополнительных 3 миллиардов долларов. Из них 60 миллионов долларов будут в виде военной помощи.
Кроме того, 31 августа руководители оборонных ведомств Украины и США подписали соглашение. Документ касается исследований, разработок, испытаний и оценки вооружений.