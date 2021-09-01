Угоди передбачають спільні розробки, постачання продукції та створення нових виробничих потужностей.

Важливо Зустрічей багато, але вони змістовні, – Зеленський підбив підсумки першого дня в США

Відтепер держконцерн Укроборонпром співпрацюватиме з:

Lockheed Martin Corporation;

Harris Global Communications Inc., що входить до групи L3Harris Technologies;

GLOBAL ORDNANCE;

DAY & ZIMMERMANNLONE STAR LLC.

Досягнуті домовленості та підписані угоди виводять на новий етап співпрацю між нашими країнами у сфері ОПК та підтверджують зацікавленість американських партнерів у співробітництві з українською оборонкою,

– сказав очільник Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Зауважимо, що раніше Експортно-імпортний банк США і Мінекономіки України підписав меморандум про взаєморозуміння, який передбачає виділення додаткових 3 мільярдів доларів. З них 60 мільйонів доларів будуть у вигляді військової допомоги.

Крім того, 31 серпня очільники оборонних відомств України та США підписали угоду. Документ стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.