Гроші Україні надасть Експортно-імпортний банк США (Ексімбанк).

Важливо Зустрічей багато, але вони змістовні, – Зеленський підбив підсумки першого дня в США

Відзначається, що візит президента України до Вашингтона буде використаний для поглиблення економічного партнерства.

Наші країни завершать роботу над меморандумом про комерційну співпрацю, а Експортно-імпортний банк і Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підпишуть меморандум про взаєморозуміння з початковим обсягом підтримки Ексімбанку в розмірі 3 мільярди доларів,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше Сполучені Штати пообіцяли виділити Україні до 60 мільйонів доларів військової допомоги. Адміністрація Джо Байдена зазначила, що ці кошти просто необхідні на тлі збільшення російської військової активності на території України.

Як пояснили в адміністрації Байдена, підставою для надання допомоги Україні є:

значне збільшення російської військової активності вздовж нашого кордону;

мінометні обстріли,

порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

Цікаво! Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin.