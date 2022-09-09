Продолжают нести потери, пехота немотивированна: в каком состоянии сейчас российская армия

С каждым днем ситуация на фронтах становится более напряженной и российские военные вынуждены отходить. Положение армии оккупантов характеризуется двумя вещами.

Во-первых, это сложная логистика, поскольку украинские защитники уничтожают инфраструктуру врага по всей линии фронта. Об этом 24 каналу рассказал военный корреспондент издания The Kyiv Independent Илья Пономаренко.

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Второй важный фактор – это хаос командования. Так, из-за украинского контрнаступления в Херсонской области, оккупантам пришлось перебросить боеспособные части из Харьковского и Запорожского направления и Донбасса.

Захватчики оказались закрытыми на правом берегу Днепра и обнажили многие участки фронта, в частности, в Харьковской и Запорожской областей. "Что очень хорошо – российская армия не улучшила свою осведомленность о ситуации в отличие от наших войск", – отметил военный корреспондент.

Так, наши войска смогли увидеть эти слабые места и воспользовались возможностью. Россияне же, зная, что Вооруженные Силы Украины готовят удар, никак не отреагировали.

Не сделали то, что было нужно и понесли серьезные потери. Мы видим впечатляющий результат в Балаклее и это продолжается,

– отметил Пономаренко.

Почему у оккупантов ничего не получается

Ключевая проблема в том, что не хватает качественной, мотивированной и подготовленной пехоты, особенно штурмовой,

– объяснил военный корреспондент.

Он рассказал, что россияне, воюющие ради денег, не являются достаточно мотивированными бойцами, которые будут идти в атаку на Вооруженные Силы Украины. Так что, когда мы видим столкновение российской и украинской пехоты – наши бойцы результативно уничтожают врага.

Наиболее "эффективных результатов" российские войска достигали с помощью артиллерии. Так, 3/4 успехов армии страны-агрессора после битвы за Киев – это вклад артиллерии.

"Без артиллерии 75% их успехов просто не имели бы места быть. Поэтому очень важно взорвать эту артиллерийскую мощность", – подчеркнул Пономаренко.

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