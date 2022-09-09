По-перше, це складна логістика, оскільки українські захисники нищать інфраструктуру ворога по всій лінії фронту. Про це 24 каналу розповів військовий кореспондент видання The Kyiv Independent Ілля Пономаренко.

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Другий важливий фактор – це хаос командування. Так, через український контрнаступ на Херсонщині, окупантам довелось перекинути боєздатні частини з Харківського та Запорізького напрямку й Донбасу.

Загарбники опинилися закритими на правому березі Дніпра та оголили багато ділянок фронту, зокрема на Харківщині та Запоріжжі. "Що дуже добре – російська армія не покращила свою обізнаність щодо ситуації на відміну від наших військ", – зауважив військовий кореспондент.

Так, наші війська змогли побачити ці слабкі місця та скористалися можливістю. Росіяни ж, знаючи, що Збройні Сили України готують удар, ніяк не відреагували.

Не зробили те, що було потрібно й зазнали серйозних втрат. Ми бачимо вражаючий результат у Балаклії й це продовжується,

– зазначив Пономаренко.

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Ключова проблема у тому, що не вистачає якісної, вмотивованої та підготовленої піхоти, особливо штурмової,

– пояснив військовий кореспондент.

Він розповів, що росіяни, які воюють заради грошей не є достатньо вмотивованими бійцями, що будуть йти в атаку на Збройні Сили України. Тож коли ми бачимо зіткнення російської та української піхоти – наші бійці результативно знищують ворога.

Найбільш "ефективних результатів" російські війська досягали за допомогою артилерії. Так, 3/4 успіхів армії країни-агресорки після битви за Київ – це вклад артилерії.

"Без артилерії 75% їхніх успіхів просто не мали б місця бути. Тому дуже важливо підірвати цю артилерійську потужність", – наголосив Пономаренко.

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