Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец. Военный убежден, что хоронить военную мощь России еще рано.
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Действительно ли Россия готова пожертвовать Югом
На прошлой неделе американский Институт изучения войны опубликовал материал, в котором говорил о непростых решениях, стоящих перед российским командованием. Аналитики предположили, что для удержания Бахмута оккупантам придется пожертвовать одним из своих направлений: Херсонским, Таврическим или Луганским.
Березовец не согласен с этим утверждением. По его мнению, и Бахмутское, и Таврическое направления для России одинаково важны, и она не будет ослаблять ни одно из них для усиления другого.
"Силы обороны не фиксируют никакого ослабления на Таврическом направлении. К тому же Россия начала использовать срочников для укомплектования наименее боеспособных подразделений. Их вполне хватает, чтобы затыкать дыры в личном составе", – отметил военный.
Кроме того, достаточно резервов и на Лиманском направлении. Оккупанты усилили свою группировку и атакуют позиции Вооруженных Сил в направлении Купянск-Узлового. На Бахмутском направлении России также хватает техники и личного состава.
Тарас Березовец о ситуации на фронте: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: где проходят важнейшие бои
- Украина имеет успехи на южном фланге Бахмута: по сообщению Генштаба, Силы обороны заняли позиции оккупантов вблизи Клищиевки. До этого украинские военные также выбили россиян с Курдюмовской дамбы.
- Одновременно с этим Вооруженные Силы эффективно работают в районе Антоновского моста Херсонской области. Активные боевые действия в этом районе развернулись в начале июля, но детальных подробностей официальные источники не сообщают.
- Не менее тяжелые бои продолжаются на юге Запорожской области, где вооруженные силы продвигаются в направлении Бердянска и Мелитополя. Главной целью украинских войск на этом направлении является не стремительные атаки вглубь фронта, а максимальное уничтожение живой силы противника, отмечают в Вооруженных Силах.