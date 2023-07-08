Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець. Військовий переконаний, що хоронити військову міць Росії ще зарано.
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Чи справді Росія готова пожертвувати Півднем
Минулого тижня американський Інститут вивчення війни опублікував матеріал, у якому говорив про непрості рішення, які стоять перед російським командуванням. Аналітики припустили, що для втримання Бахмуту, окупантам доведеться пожертвувати одним зі своїх напрямків: Херсонським, Таврійським або Луганським.
Березовець не згоден із цим твердженням.На його думку, і Бахмутський, і Таврійський напрямки є для Росії однаково важливими, і вона не послаблюватиме жоден із них задля посилення іншого.
"Сили оборони не фіксують жодного послаблення на Таврійському напрямку. До того ж Росія почала використовувати строковиків для укомплектування найменш боєздатних підрозділів. Їх цілком вистачає, щоб затикати дірки в особовому складі", – зазначив військовий.
Крім того, достатньо резервів і на Лиманському напрямку. Окупанти посилили своє угруповування й атакують позиції Збройних Сил в напрямку Куп’янськ-Вузлового. На Бахмутському напрямі Росії також не бракує ані техніки, ані особового складу.
Тарас Березовець про ситуацію на фронті: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: де відбувають найважливіші бої
- Україна має успіхи на південному фланзі Бахмута: за повідомленням Генштабу, Сили оборони зайняли позиції окупантів поблизу Кліщіївки. Перед тим українські військові також вибили росіян з Курдюмівської дамби.
- Одночасно з цим Збройні Сили ефективно працюють в районі Антонівського мосту на Херсонщині. Активні бойові дії в цьому районі розгорнулися на початку липня, але детальних подробиць офіційні джерела не повідомляють.
- Не менш важкі бої тривають на півдні Запорізької області, де Збройні Сили просуваються в напрямку Бердянська та Мелітополя. Головною метою наших військ є не стрімкі атаки вглиб фронту, а максимальне знищення живої сили противника, зазначають у Збройних Силах.