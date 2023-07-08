Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець. Військовий переконаний, що хоронити військову міць Росії ще зарано.

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Чи справді Росія готова пожертвувати Півднем

Минулого тижня американський Інститут вивчення війни опублікував матеріал, у якому говорив про непрості рішення, які стоять перед російським командуванням. Аналітики припустили, що для втримання Бахмуту, окупантам доведеться пожертвувати одним зі своїх напрямків: Херсонським, Таврійським або Луганським.

Березовець не згоден із цим твердженням.На його думку, і Бахмутський, і Таврійський напрямки є для Росії однаково важливими, і вона не послаблюватиме жоден із них задля посилення іншого.

"Сили оборони не фіксують жодного послаблення на Таврійському напрямку. До того ж Росія почала використовувати строковиків для укомплектування найменш боєздатних підрозділів. Їх цілком вистачає, щоб затикати дірки в особовому складі", – зазначив військовий.

Важливо! За повідомленням Сергія Череватого, сумарно на Сході України окупанти зосередили 180 тисяч особового складу. Це лише трохи менше за ту кількість військ, якою Росія атакувала Україну 24 лютого 2022 року.

Крім того, достатньо резервів і на Лиманському напрямку. Окупанти посилили своє угруповування й атакують позиції Збройних Сил в напрямку Куп’янськ-Вузлового. На Бахмутському напрямі Росії також не бракує ані техніки, ані особового складу.

Тарас Березовець про ситуацію на фронті: дивіться відео

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