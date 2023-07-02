Російські загарбники, ймовірно, намагаються відповісти на українські операції навколо міста-фортеці, стягуючи сили з інших частин України. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

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Перед окупантами може постати важкий вибір

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 1 липня повідомив, що окупанти нещодавно перекинули невизначений полк ВДВ з Лиманського напрямку на Бахмутський. На геолокаційних кадрах, опублікованих 30 червня, видно, як 137-й гвардійський повітряно-десантний полк 106-тої повітряно-десантної дивізії діє на південь від Роздолівки, що за 18 кілометрів на північ від Бахмута.

Російський мілблогер заявив, що підрозділи 98-ї дивізії ВДВ наразі діють на Бахмутському напрямку. Раніше аналітики спостерігали підрозділи 237-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ВДВ і 331-го повітряно-десантного полку 98-ї дивізії ВДВ, що діяли на Лиманському напрямку, хоча останнім часом ISW не бачив жодного візуального підтвердження елементів того чи іншого формування поблизу Бахмута.

Череватий повідомив, що російські сили замінили полк ВДВ на Лиманському напрямку невизначеними силами територіальної оборони. Додав, що окупанти, можливо, передислокують більше елітних підрозділів у район Бахмута та замінюють елітні нижчими формуваннями.

Втім, це місто, як і раніше, має для Росії більше пропагандистської цінності, ніж військової вигоди. Череватий припустив, що ворожі війська можуть концентрувати елітні сили в районі Бахмута, аби зберегти передбачувану "інформаційну перемогу" після нібито "взяття" населеного пункту 21 травня.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше зазначала, що російські війська упродовж тижня після початку контрнаступу перекинули частину своїх найбільш боєздатних сил з Херсонського напрямку на Бахмутський та Запорізький.

Якщо російського підкріплення, вже відправленого до Бахмута, буде недостатньо для утримання російських досягнень у цьому районі, російське командування може зіткнутися з важким вибором щодо того, чи ризикнути створити серйозну вразливість у Херсонській чи Луганській областях, чи почати відводити сили з Півдня України,

– заявили аналітики ISW.

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Вагнерівців на Бахмутському напрямку вже немає