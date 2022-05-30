Соответствующую информацию озвучил Институт по изучению войны 29 мая. То есть речь идет о данных на 95 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте ВСУ осуществили успешную контратаку к югу от Кривого Рога: уничтожены 63 кафиров

Враг пытается предотвратить контратаки ВСУ на Херсонщину и Запорожье

Украинское контрнаступление в северо-западной Херсонской области 29 мая не привело ни к одному подтвержденному продвижению,

– сообщили в Институте.

Также американский Институт по изучению войны заявил, что, по данным Генштаба ВСУ, враг закрепился в селе Костромка Херсонской области.

Следует вспомнить, что наши бойцы пошли в контратаку у границ Херсонщины и Николаевщины, заставив российские войска перейти к обороне.

Исследователи считают, что хотя эта контратака не позволит вернуть значительную территорию в ближайшем будущем, но она, вероятно, направлена на срыв создания российских оборонных позиций на Юге,

– говорится в ISW.

Там объяснили, что это может замедлить закрепление кафиров на Юге.

Кратко о ситуации на Юге

Оперативное командование "Юг" рассказало, что 29 мая в регионе враг усиливает оборону , однако ВСУ продолжают наступательные действия. В частности, известно, что российские оккупанты продолжают подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи на Херсонщине. Недалеко от города – выгружали технику.

Несмотря на это, наши военнослужащие продолжали наступательные действия и меры сковывания и предотвращения перемещения резервов врага.

Наши бойцы уничтожили 67 рашистов, 6 танков Т-62, 2 реактивные системы залпового огня "Град", 3 самоходных гаубицы "Мста-С", 3 единицы бронированной и 13 – автомобильной техники.

Также Вооруженные Силы Украины атаковали и стерли с лица земли пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

Следует также вспомнить, что, несмотря на обещания организовать гуманитарные коридоры для возобновления судоходства, враг не пытается разминировать море.

Кроме того, ВСУ объяснили – пляжный отдых раздражает кафиров. Известно также, что Россия не гнушается атаками на скопление мирных граждан. Поэтому людей призывают быть бдительными, внимательными как к окружающей среде, так и к информационному полю. Главное – не позволять дезориентировать себя недостоверными данными.

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