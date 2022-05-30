Відповідну інформацію озвучив Інститут з вивчення війни 29 травня. Тобто мовиться про дані станом на 95 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Ворог намагається унеможливити контратаки ЗСУ на Херсонщину та Запоріжжя

Український контрнаступ у північно-західній Херсонській області 29 травня не призвів до жодного підтвердженого просування,

– повідомили в Інституті.

Також американський Інститут з вивчення війни заявив, що, за даними Генштабу ЗСУ, ворог закріпився у селі Костромка, що на Херсонщині.

Варто пригадати, що наші бійці пішли в контратаку біля межі Херсонщини та Миколаївщини, змусивши російські війська перейти до оборони.

Дослідники вважають, що хоча ця контратака не дозволить повернути значну територію у найближчому майбутньому, але вона, ймовірно, спрямована на зрив створення російських оборонних позицій на Півдні,

– мовиться в ISW.

Там пояснили, що це може уповільнити закріплення окупантів на Півдні.

Коротко про ситуацію на Півдні

Оперативне командування "Південь" розповіло, що 29 травня у регіоні ворог посилює оборону, проте ЗСУ ж продовжують наступальні дії. Зокрема відомо, що російські окупанти продовжують підтягування резерви та облаштовувати оборонні рубежі на Херсонщині. Неподалік від міста – вивантажували техніку.

Попри це, наші військовослужбовці продовжували наступальні дії та заходи сковування й недопущення переміщення резервів ворога.

Наші бійці знищили 67 рашистів, 6 танків Т-62, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 3 самохідних гаубиці "Мста-С", 3 одиниці броньованої та 13 – автомобільної техніки.

Також Збройні Сили України атакували та стерли з лиця землі пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів.

Варто також пригадати, що, попри обіцянки організувати гуманітарні коридори для поновлення судноплавства, ворог не намагається розмінувати море.

Окрім того, ЗСУ пояснили – пляжний відпочинок дратує окупантів. Відомо також, що Росія не гребує атаками на скупчення мирних громадян. Тож людей закликають бути пильними, уважними як до навколишнього середовища так і до інформаційного поля. Головне – не дозволяти дезорієнтувати себе недостовірними даними.

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